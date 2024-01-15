Fenerbahçe'den Martial'e yeni teklif

Kış transfer dönemine Bonucci ve Krunic'i kadrosuna dahil ederek giren Fenerbahçe'de, sırada dünyaca ünlü bir yıldız daha bulunuyor. İşte detaylar...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'den Martial'e yeni teklif
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15 Ocak 2024 09:18
Son güncelleme 15 Ocak 2024 09:27
Premier Lig devi Manchester United'da kadro dışı bırakılan yıldız oyuncu Anthony Martial'a hocası da tüm kapıları kapattı.

Bunun üzerine takım aradığı aktarılan yıldız futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer olacağı bildirildi. İngilizler, yıldız oyuncunun Fenerbahçe'nin kadrosuna katılacağını duyurdu.

Kulüpten ayrılmak istiyor

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Manchester United'da kalmak isteyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Anthony Martial'in geleceği belirsizliğini korumaya devam ediyor. Martial, yakın zamanda kulüpten ayrılmak istemediğini belirtmişti. Ancak Kırmızı Şeytanlar'ın teknik direktörü Erik ten Hag, Martial'i açıkça kadroda düşünmediğini ifade etti. Martial, takımının İngiltere Premier Ligi'nde Tottenham'ı konuk ettiği maçın kadrosunda yer almadı. Yıldız futbolcunun, fizik olarak hazır olmadığı belirtildi.

Yeni bir teklif olabilir

Bu gelişmeler doğrultusunda ara transfer döneminde Fransız oyuncunun seçeneklerini değerlendirmek zorunda kalacağı tahmin ediliyor. Özellikle Fenerbahçe'nin, 28 yaşındaki oyuncuya yoğun ilgisinin devam ettiği konuşuluyor. Kanarya'nın, yeni bir teklifle, United'ın kapısını çalacağı düşünülüyor. 

Sezon performansı

Manchester United formasıyla bu sezon 19 maça çıkan Martial, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. 

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