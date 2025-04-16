Almanya Bundesliga'da şampiyonluğa yürüyen Bayern Münih, kadrosuna yer alan Kim Min-jae ile yollarını ayırma kararı aldı.
SKY Almanya, Güney Koreli oyuncunun yeni sezonda Bayern'de olmayacağını ve gelen tekliflerin kabul edileceğini açıkladı.
Stoper hattını yeni sezonda değiştirecek olan Fenerbahçe, Bayern'in kapıyı gösterdiği eski yıldızı için harekete geçme kararı aldı. Önümüzdeki günlerde Bundesliga devine resmi teklif yapılacak.
19 MİLYON EUROYA GİTTİ
Fenerbahçe'nin Kim Min-jae için Bayern Münih'e kiralama teklifi yapacağı belirtildi. 2019'da Çin ekibi BJ Guoan'dan 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Güney Koreli stoper, 2 yıl sonra Napoli'ye 19 milyon euroya gönderilmişti.
O dönem Napoli'yle şampiyonluk yaşayan Kim Min-jae, bir sezon sonra Bayern Münih'e 50 milyon euroya gitti. Ancak bekleneni veremedi. Alexander Djiku ve Rodrigo Becao'yla vedalaşacak olan Fenerbahçe yeni sezonda Milan Skriniar, Diego Carlos ve Kim'den stoper hattını oluşturmayı planlıyor.
Fenerbahçe'den Kim Min-jae sürprizi!
Bayern Münih'in yolları ayırma kararı aldığı Kim Min-jae için Fenerbahçe devreye girecek.
Almanya Bundesliga'da şampiyonluğa yürüyen Bayern Münih, kadrosuna yer alan Kim Min-jae ile yollarını ayırma kararı aldı.
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