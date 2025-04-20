Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Kadıköy'de Ülker Stadyumu'nda oynanan maç 3-3 sona erdi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Fenerbahçe'nin gollerini 36. dakikada ve 79. dakikada penaltıdan Anderson Talisca ile 64. dakikada Allan Saint-Maximin attı. Kayserispor'un golleri 7. dakikada Ramazan Civelek, 48. dakikada Duckens Nazon ve 90+4. dakikada Talha Sarıarslan'dan geldi.
Fenerbahçe, bu sonucun ardından ligde 72 puana yükseldi. Kayserispor, puanını 37 yaptı.
Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanına gidecek. Kayserispor, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
PUAN DURUMU
(77) Galatasaray
(72) Fenerbahçe
(37) Kayserispor
FENERBAHÇE'DE 2 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Bellona Kayserispor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligde son oynanan Net Global Sivasspor maçının 11'ine göre 2 değişiklik yaptı.
Portekizli teknik adam, Ülker Stadyumu'ndaki karşılaşmada, Sivas deplasmanında şans verdiği Çağlar Söyüncü ve Edin Dzeko'nun yerine Diego Carlos ve Youssef En-Nesyri'yi sahaya sürdü. Dzeko ve Çağlar, Kayserispor müsabakasına kulübede başladı.
Bellona Kayserispor karşısında kalede Dominik Livakovic'e şans veren Mourinho, savunmada ise Bright Osayi-Samuel, Diego Carlos, Milan Skriniar ve Mert Müldür'e formayı verdi.
Orta sahayı Fred, Szymanski, Tadic ve Allan Saint-Maximin dörtlüsünden oluşturan Portekizli çalıştırıcı, hücum hattında ise Anderson Talisca ve Youssef En-Nesyri'yi oynattı.
Fenerbahçe'de yedek kulübesi Erfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Edin Dzeko ve Cenk Tosun'dan oluştu.
FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
Fenerbahçe, Bellona Kayserispor mücadelesinde 3 oyuncusundan yararlanamadı.
Enfeksiyon sebebiyle tedavisine hastanede devam edilen Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra ağrıları bulunan Sofyan Amrabat, Bellona Kayserispor maçının kadrosuna alınmadı.
Bu isimlerin yanı sıra, savunma oyuncusu Alexander Djiku da yabancı kontenjanı sebebiyle takımını yalnız bıraktı.
10 MAÇ SONRA GERİ DÖNDÜ
Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Brezilyalı savunmacı Diego Carlos, Bellona Kayserispor karşısında ilk 11'de sahaya çıkarken, 10 maç sonra sarı-lacivertli formayı giydi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK ile 5 Şubat'ta oynanan müsabakada oyuna sonradan dahil olup 6 dakika sahada kalan Carlos, sakatlanarak oyundan çıkmıştı.
Yaşadığı sakatlığın ardından 2'si Ziraat Türkiye Kupası, 8'i ise Trendyol Süper Lig olmak üzere 10 maçta takımını yalnız bırakan Diego Carlos, Bellona Kayserispor müsabakasıyla formasına yeniden kavuştu.
2 MAÇ SONRA İLK 11'DE
Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, ligde 2 maç sonra ilk 11'e döndü.
Sarı-lacivertli ekibin Sipay Bodrum FK ile deplasmanda oynadığı müsabakada ilk 11'de sahaya çıkan Youssef En Nesryi, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Galatasaray derbisinde de Mourinho'nun ilk 11'de tercih ettiği isim olmuştu.
Trabzonspor mücadelesinde süre almayan, Net Global Sivasspor karşılaşmasında ise oyuna sonradan dahil olup 9 dakika sahada kalan Youssef En-Nesyri, Bellona Kayserispor karşısında yeniden 11'e döndü.
FUTBOLCULARA ŞEHİT ÇOCUKLARI EŞLİK ETTİ
Fenerbahçe-Bellona Kayserispor müsabakası öncesinde gerçekleştirilen seremonide şehit çocukları yer aldı.
Fenerbahçe Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle, asker, polis ve 15 Temmuz şehitlerinin çocuklarını maç seremonisinde ağırladı.
Her iki takım futbolcuları da çocuklarla yakından ilgilenirken, Fenerbahçeli futbolcu Fred, seremoniye birlikte çıktığı çocuğu kucağında taşırken birlikte Türk bayrağı salladı.
Şehit çocuklarının bazıları sahaya Fenerbahçe formasıyla çıkarken, bazıları da ay-yıldızlı tişörtlerle seremonide yer aldı.
Maç öncesinde stadyumdaki futbolcu anonsları da çocuklar tarafından yapıldı. Stadyumu dolduran taraftarlar, esame listesini okuyan çocukları uzun süre alkışladı.
LORANT İÇİN SAYGI DURUŞU
Bugün vefat eden Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Werner Lorant için maç öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
2002 yılında sarı-lacivertli takımın başına geçen Alman teknik adam, Türkiye'de Sivasspor, Kayseri Erciyesspor ve Kasımpaşa'yı da çalıştırmıştı.
KAYSERİSPOR ÖNE GEÇTİ
Kayserispor, mücadelenin 7. dakikasında öne geçti. Bu dakikada Fenerbahçe, savunmadan çıkarken hata yaptı. Fenerbahçe'de kaptırılan top sonrası Gökhan Sazdağı'nın pasıyla ceza sahasına giren Ramazan Civelek, Dominik Livakovic ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi ve Kayserispor'u deplasmanda 1-0 öne taşıdı.
FENERBAHÇE ETKİLİ GELDİ
Fenerbahçe, karşılaşmanın 15. dakikasında etkili geldi. Allan Saint-Maximin'in ortasında ceza sahasında iyi yükselen Youusef En-Nesyri'nin kafa vuruşu direkten geri döndü.
TALISCA, BİLAL'İ GEÇEMEDİ
Fenerbahçe, 20. dkaikada bu kez Talisca ile rakip kaleyi yokladı. Bu dakikada Mert Müldür, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Anderson Talisca'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal'in ellerinde kaldı.
EN-NESYRI NET FIRSATI KULLANAMADI
Fenerbahçe forması giyen En-Nesyri, 29. dakikada net bir fırsattan yararlanamadı. Bu dakikada sol kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Dusan Tadic, arka direğe ortasını yaptı. Boş durumda bulunan En-Nesyri, bu pozisyonda topu kafayla dışarıya gönderdi.
FENERBAHÇE GOLÜ BULDU
Fenerbahçe, 36. dakikada Anderson Talisca ile 1-1'i buldu. Bu dakikada soldan ceza sahasına giren Allan-Saint-Maximin'in ortasında kaleci Bilal topu kontrol edemedi ve top kaleci Anderson Talisca'nın önünde kaldı. Brezilyalı futbolcu, boş kaleye topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi.
İLK DEVRE BERABERLİK
Fenerbahçe ile Kayserispor arasındaki mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
KAYSERİSPOR YİNE GOLLE BAŞLADI!
Kayserispor, ikinci yarının hemen başında 2-1 öne geçti. 48. dakikada sağ kanattan Gökhan Sazdağı'nın sağdan taşıdığı top sonrası ortasında Duckens Nazon, ceza sahasında boş pozisyonda kafayı vurdu. Nazon'un şutu, üst direkten sektikten sonra Dominik Livakovic'in ayaklarına çarparak ağlara gitti ve Kayserispor, Fenerbahçe karşısında 2-1 öne geçti.
JOSE MOURINHO RİSK ALDI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 2-1 geriye düşülmesinin ardından risk aldı. Fenerbahçe'de Diego Carlos, 54. dakikada yerini Edin Dzeko'ya bıraktı.
FENERBAHÇE'DE PENALTI İTİRAZI
Fenerbahçe, mücadelenin 59. dakikasında bir pozisyonda penaltı bekledi. Bu dakikada Edin Dzeko'nun ceza sahası içinden vuruşu Julian Jeanvier'den sekerek dışarıya gitti. Fenerbahçeli futbolcular, bu pozisyonda elle oynama ve penaltı bekledi. Hakem Oğuzhan Çakır, VAR ile konuştuktan sonra oyunun devam etmesini istedi.
MOURINHO'DAN ÜST ÜSTE HAMLELER
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Edin Dzeko hamlesinin ardından oyuna bir kez daha müdahalede bulundu. Fenerbahçe'de Oğuz Aydın ve Filip Kostic, 62. dakikada oyuna dahil oldu. Mert Müldür ve Sebastian Szymanski, kenara geldi.
FENERBAHÇE GOLÜ BULDU
Fenerbahçe, 64. dakikada Allan Saint-Maximin ile 2-2'lik eşitlik golünü buldu. Bu dakikada ceza sahasında topla buluşan Tadic'in soldan ortasında kaleci Bilal, kalesini terk ederek Dzeko'dan önce topu yumrukladı. Bilal'in uzaklaştırmak istediği top ceza sahası çizgisinde bulunan Maximin'e geldi. Fransız futbolcu, bekletmeden yaptığı vuruşla durumu 2-2'ye getirdi.
FENERBAHÇE'DE YİNE PENALTI İTİRAZI
Fenerbahçe, karşılaşmanın 76. dakikasında bir kez daha penaltı bekledi. Milan Skriniar'ın vuruşu savunmada Gökhan Sazdağı'dan sekti. Fenerbahçeli futbolcu, yine elle oynama ve penaltı bekledi.
Hakem Oğuzhan Çakır, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi ve penaltı noktasını gösterdi.
TALISCA YİNE ATTI
Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda topun başına geçen Anderson Talisca, 79. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı ve maç 3-2'ye geldi.
TALHA SAHNEDE!
Kayserispor, 90+4. dakikada Talha Sarıarslan'ın golüyle maçtan 3-3'lük eşitlikle ayrıldı. Bu dakikada sağdan Gökhan Sazdağı'nın ortasında ceza sahasında iyi yükselen Talha, skoru 3-3'e getirdi. Kayserispor'da Gökhan Sazdağı, mücadeleyi 3 asistle tamamladı. Talha'nın golünün ardından karşılaşma 3-3'lük eşitlikle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
7. dakikada Bellona Kayserispor öne geçti. Orta alanda Szymanski'nin hatasında araya giren Gökhan Sazdağı, savunma arkasına sarkan Ramazan Civelek'i gördü. Ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Ramazan'ın yerden şutunda top Livakovic'in bacaklarının arasından ağlara gitti: 0-1.
15. dakikada Saint-Maximin'in soldan ortasına penaltı noktasının sağında iyi yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda top direkten oyun alanına döndü.
20. dakikada soldan Mert Müldür'ün etkili ortasına altıpasta iyi yükselen Talisca'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
29. dakikada Saint-Maximin'in pasıyla solda ceza sahası içine giren Tadic, meşin yuvarlağı altıpasta müsait durumda bulunan En-Nesyri'ye kaldırdı. Faslı santrforun müsait durumda yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
36. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Soldan çalımlarla ceza sahası içine giren Saint-Maximin'in yerden ortasında kaleci Bilal Bayazit'ın elinden sektirdiği topa altıpas içinde dokunan Talisca, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına 1-1 eşitlikle girdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
49. dakikada Bellona Kayserispor yeniden öne geçti. Kendi yarı sahasında kazandığı topla hareketlenen Gökhan Sazdağı, çalımlarla rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası sağından ortaladı. Altıpas üzerinde Nazon'un kafa vuruşunda üst direkten dönen top, Livakovic'in ayaklarına çarparak ağlara gitti: 1-2.
53. dakikada Szymanski'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Saint-Maximin'in uzak direğe plasesinde kaleci topu kornere çeldi.
64. dakikada Fenerbahçe yeniden beraberliği yakaladı. Soldan Tadic'in ortasında altıpasta kaleci Bilal meşin yuvarlağı yumrukla uzaklaştırmak istedi. Ceza yayı içinde topu önünde bulan Saint-Maximin'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2.
76. dakikada altıpasın solunda oluşan karambolde Skriniar'ın vuruşunda top Gökhan Sazdağı'nın koluna çarptı. Önce pozisyonu devam ettiren hakem Oğuzhan Çakır, VAR'ın uyarısıyla 77. dakikada kenara geldi. Pozisyonu ekranda inceleyen Çakır, 78. dakikada penaltı noktasını gösterdi.
79. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Talisca, kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-2.
90+4. dakikada Bellona Kayserispor beraberliği yakaladı. Sağdan Gökhan Sazdağı'nın etkili ortasına altıpas üzerinde Talha Sarıarslan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 3-3.
90+6. dakikada Çağlar Söyüncü'nün şişirdiği topu ceza sahası içinde Talisca yere indirdi. Kontrol ettikten sonra Skriniar'ın altıpastan vuruşunda top yan direkten oyun alanına döndü.
Karşılaşma 3-3 eşitlikle sona erdi.
Stat: Ülker
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Furkan Ürün, Süleyman Özay
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Skriniar, Diego Carlos (Dk. 53 Dzeko), Mert Müldür (Dk. 62 Kostic), Szymanski (Dk. 62 Oğuz Aydın), Fred, Tadic (Dk. 81 İsmail Yüksek), Talisca, Saint-Maximin (Dk. 81 Çağlar Söyüncü), En-Nesyri
Bellona Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Jeanvier, Attamah, Carole, Nurettin Korkmaz (Dk. 75 Kayra Cihan), Karimi, Baran Ali Gezek (Dk. 90+2 Mehmet Eray Özbek), Ramazan Civelek, Mane, Nazon (Dk. 81 Talha Sarıarslan)
Goller: Dk. 7 Ramazan Civelek, Dk. 49 Livakovic (Kendi kalesine), Dk. 90+4 Talha Sarıarslan (Bellona Kayserispor), Dk. 36 Talisca, Dk. 64 Saint-Maximin, Dk. 79 Talisca (Penaltıdan) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 56 Fred (Fenerbahçe), Dk. 56 Karimi, Dk. 82 Ramazan Civelek (Bellona Kayserispor)
Fenerbahçe'nin gollerini 36. dakikada ve 79. dakikada penaltıdan Anderson Talisca ile 64. dakikada Allan Saint-Maximin attı. Kayserispor'un golleri 7. dakikada Ramazan Civelek, 48. dakikada Duckens Nazon ve 90+4. dakikada Talha Sarıarslan'dan geldi.
Fenerbahçe, bu sonucun ardından ligde 72 puana yükseldi. Kayserispor, puanını 37 yaptı.
Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanına gidecek. Kayserispor, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
PUAN DURUMU
(77) Galatasaray
(72) Fenerbahçe
(37) Kayserispor
FENERBAHÇE'DE 2 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Bellona Kayserispor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligde son oynanan Net Global Sivasspor maçının 11'ine göre 2 değişiklik yaptı.
Portekizli teknik adam, Ülker Stadyumu'ndaki karşılaşmada, Sivas deplasmanında şans verdiği Çağlar Söyüncü ve Edin Dzeko'nun yerine Diego Carlos ve Youssef En-Nesyri'yi sahaya sürdü. Dzeko ve Çağlar, Kayserispor müsabakasına kulübede başladı.
Bellona Kayserispor karşısında kalede Dominik Livakovic'e şans veren Mourinho, savunmada ise Bright Osayi-Samuel, Diego Carlos, Milan Skriniar ve Mert Müldür'e formayı verdi.
Orta sahayı Fred, Szymanski, Tadic ve Allan Saint-Maximin dörtlüsünden oluşturan Portekizli çalıştırıcı, hücum hattında ise Anderson Talisca ve Youssef En-Nesyri'yi oynattı.
Fenerbahçe'de yedek kulübesi Erfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Edin Dzeko ve Cenk Tosun'dan oluştu.
FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
Fenerbahçe, Bellona Kayserispor mücadelesinde 3 oyuncusundan yararlanamadı.
Enfeksiyon sebebiyle tedavisine hastanede devam edilen Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra ağrıları bulunan Sofyan Amrabat, Bellona Kayserispor maçının kadrosuna alınmadı.
Bu isimlerin yanı sıra, savunma oyuncusu Alexander Djiku da yabancı kontenjanı sebebiyle takımını yalnız bıraktı.
10 MAÇ SONRA GERİ DÖNDÜ
Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Brezilyalı savunmacı Diego Carlos, Bellona Kayserispor karşısında ilk 11'de sahaya çıkarken, 10 maç sonra sarı-lacivertli formayı giydi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK ile 5 Şubat'ta oynanan müsabakada oyuna sonradan dahil olup 6 dakika sahada kalan Carlos, sakatlanarak oyundan çıkmıştı.
Yaşadığı sakatlığın ardından 2'si Ziraat Türkiye Kupası, 8'i ise Trendyol Süper Lig olmak üzere 10 maçta takımını yalnız bırakan Diego Carlos, Bellona Kayserispor müsabakasıyla formasına yeniden kavuştu.
2 MAÇ SONRA İLK 11'DE
Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, ligde 2 maç sonra ilk 11'e döndü.
Sarı-lacivertli ekibin Sipay Bodrum FK ile deplasmanda oynadığı müsabakada ilk 11'de sahaya çıkan Youssef En Nesryi, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Galatasaray derbisinde de Mourinho'nun ilk 11'de tercih ettiği isim olmuştu.
Trabzonspor mücadelesinde süre almayan, Net Global Sivasspor karşılaşmasında ise oyuna sonradan dahil olup 9 dakika sahada kalan Youssef En-Nesyri, Bellona Kayserispor karşısında yeniden 11'e döndü.
FUTBOLCULARA ŞEHİT ÇOCUKLARI EŞLİK ETTİ
Fenerbahçe-Bellona Kayserispor müsabakası öncesinde gerçekleştirilen seremonide şehit çocukları yer aldı.
Fenerbahçe Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle, asker, polis ve 15 Temmuz şehitlerinin çocuklarını maç seremonisinde ağırladı.
Her iki takım futbolcuları da çocuklarla yakından ilgilenirken, Fenerbahçeli futbolcu Fred, seremoniye birlikte çıktığı çocuğu kucağında taşırken birlikte Türk bayrağı salladı.
Şehit çocuklarının bazıları sahaya Fenerbahçe formasıyla çıkarken, bazıları da ay-yıldızlı tişörtlerle seremonide yer aldı.
Maç öncesinde stadyumdaki futbolcu anonsları da çocuklar tarafından yapıldı. Stadyumu dolduran taraftarlar, esame listesini okuyan çocukları uzun süre alkışladı.
LORANT İÇİN SAYGI DURUŞU
Bugün vefat eden Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Werner Lorant için maç öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
2002 yılında sarı-lacivertli takımın başına geçen Alman teknik adam, Türkiye'de Sivasspor, Kayseri Erciyesspor ve Kasımpaşa'yı da çalıştırmıştı.
KAYSERİSPOR ÖNE GEÇTİ
Kayserispor, mücadelenin 7. dakikasında öne geçti. Bu dakikada Fenerbahçe, savunmadan çıkarken hata yaptı. Fenerbahçe'de kaptırılan top sonrası Gökhan Sazdağı'nın pasıyla ceza sahasına giren Ramazan Civelek, Dominik Livakovic ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi ve Kayserispor'u deplasmanda 1-0 öne taşıdı.
FENERBAHÇE ETKİLİ GELDİ
Fenerbahçe, karşılaşmanın 15. dakikasında etkili geldi. Allan Saint-Maximin'in ortasında ceza sahasında iyi yükselen Youusef En-Nesyri'nin kafa vuruşu direkten geri döndü.
TALISCA, BİLAL'İ GEÇEMEDİ
Fenerbahçe, 20. dkaikada bu kez Talisca ile rakip kaleyi yokladı. Bu dakikada Mert Müldür, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Anderson Talisca'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal'in ellerinde kaldı.
EN-NESYRI NET FIRSATI KULLANAMADI
Fenerbahçe forması giyen En-Nesyri, 29. dakikada net bir fırsattan yararlanamadı. Bu dakikada sol kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Dusan Tadic, arka direğe ortasını yaptı. Boş durumda bulunan En-Nesyri, bu pozisyonda topu kafayla dışarıya gönderdi.
FENERBAHÇE GOLÜ BULDU
Fenerbahçe, 36. dakikada Anderson Talisca ile 1-1'i buldu. Bu dakikada soldan ceza sahasına giren Allan-Saint-Maximin'in ortasında kaleci Bilal topu kontrol edemedi ve top kaleci Anderson Talisca'nın önünde kaldı. Brezilyalı futbolcu, boş kaleye topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi.
İLK DEVRE BERABERLİK
Fenerbahçe ile Kayserispor arasındaki mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
KAYSERİSPOR YİNE GOLLE BAŞLADI!
Kayserispor, ikinci yarının hemen başında 2-1 öne geçti. 48. dakikada sağ kanattan Gökhan Sazdağı'nın sağdan taşıdığı top sonrası ortasında Duckens Nazon, ceza sahasında boş pozisyonda kafayı vurdu. Nazon'un şutu, üst direkten sektikten sonra Dominik Livakovic'in ayaklarına çarparak ağlara gitti ve Kayserispor, Fenerbahçe karşısında 2-1 öne geçti.
JOSE MOURINHO RİSK ALDI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 2-1 geriye düşülmesinin ardından risk aldı. Fenerbahçe'de Diego Carlos, 54. dakikada yerini Edin Dzeko'ya bıraktı.
FENERBAHÇE'DE PENALTI İTİRAZI
Fenerbahçe, mücadelenin 59. dakikasında bir pozisyonda penaltı bekledi. Bu dakikada Edin Dzeko'nun ceza sahası içinden vuruşu Julian Jeanvier'den sekerek dışarıya gitti. Fenerbahçeli futbolcular, bu pozisyonda elle oynama ve penaltı bekledi. Hakem Oğuzhan Çakır, VAR ile konuştuktan sonra oyunun devam etmesini istedi.
MOURINHO'DAN ÜST ÜSTE HAMLELER
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Edin Dzeko hamlesinin ardından oyuna bir kez daha müdahalede bulundu. Fenerbahçe'de Oğuz Aydın ve Filip Kostic, 62. dakikada oyuna dahil oldu. Mert Müldür ve Sebastian Szymanski, kenara geldi.
FENERBAHÇE GOLÜ BULDU
Fenerbahçe, 64. dakikada Allan Saint-Maximin ile 2-2'lik eşitlik golünü buldu. Bu dakikada ceza sahasında topla buluşan Tadic'in soldan ortasında kaleci Bilal, kalesini terk ederek Dzeko'dan önce topu yumrukladı. Bilal'in uzaklaştırmak istediği top ceza sahası çizgisinde bulunan Maximin'e geldi. Fransız futbolcu, bekletmeden yaptığı vuruşla durumu 2-2'ye getirdi.
FENERBAHÇE'DE YİNE PENALTI İTİRAZI
Fenerbahçe, karşılaşmanın 76. dakikasında bir kez daha penaltı bekledi. Milan Skriniar'ın vuruşu savunmada Gökhan Sazdağı'dan sekti. Fenerbahçeli futbolcu, yine elle oynama ve penaltı bekledi.
Hakem Oğuzhan Çakır, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi ve penaltı noktasını gösterdi.
TALISCA YİNE ATTI
Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda topun başına geçen Anderson Talisca, 79. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı ve maç 3-2'ye geldi.
TALHA SAHNEDE!
Kayserispor, 90+4. dakikada Talha Sarıarslan'ın golüyle maçtan 3-3'lük eşitlikle ayrıldı. Bu dakikada sağdan Gökhan Sazdağı'nın ortasında ceza sahasında iyi yükselen Talha, skoru 3-3'e getirdi. Kayserispor'da Gökhan Sazdağı, mücadeleyi 3 asistle tamamladı. Talha'nın golünün ardından karşılaşma 3-3'lük eşitlikle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
7. dakikada Bellona Kayserispor öne geçti. Orta alanda Szymanski'nin hatasında araya giren Gökhan Sazdağı, savunma arkasına sarkan Ramazan Civelek'i gördü. Ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Ramazan'ın yerden şutunda top Livakovic'in bacaklarının arasından ağlara gitti: 0-1.
15. dakikada Saint-Maximin'in soldan ortasına penaltı noktasının sağında iyi yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda top direkten oyun alanına döndü.
20. dakikada soldan Mert Müldür'ün etkili ortasına altıpasta iyi yükselen Talisca'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
29. dakikada Saint-Maximin'in pasıyla solda ceza sahası içine giren Tadic, meşin yuvarlağı altıpasta müsait durumda bulunan En-Nesyri'ye kaldırdı. Faslı santrforun müsait durumda yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
36. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Soldan çalımlarla ceza sahası içine giren Saint-Maximin'in yerden ortasında kaleci Bilal Bayazit'ın elinden sektirdiği topa altıpas içinde dokunan Talisca, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına 1-1 eşitlikle girdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
49. dakikada Bellona Kayserispor yeniden öne geçti. Kendi yarı sahasında kazandığı topla hareketlenen Gökhan Sazdağı, çalımlarla rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası sağından ortaladı. Altıpas üzerinde Nazon'un kafa vuruşunda üst direkten dönen top, Livakovic'in ayaklarına çarparak ağlara gitti: 1-2.
53. dakikada Szymanski'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Saint-Maximin'in uzak direğe plasesinde kaleci topu kornere çeldi.
64. dakikada Fenerbahçe yeniden beraberliği yakaladı. Soldan Tadic'in ortasında altıpasta kaleci Bilal meşin yuvarlağı yumrukla uzaklaştırmak istedi. Ceza yayı içinde topu önünde bulan Saint-Maximin'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2.
76. dakikada altıpasın solunda oluşan karambolde Skriniar'ın vuruşunda top Gökhan Sazdağı'nın koluna çarptı. Önce pozisyonu devam ettiren hakem Oğuzhan Çakır, VAR'ın uyarısıyla 77. dakikada kenara geldi. Pozisyonu ekranda inceleyen Çakır, 78. dakikada penaltı noktasını gösterdi.
79. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Talisca, kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-2.
90+4. dakikada Bellona Kayserispor beraberliği yakaladı. Sağdan Gökhan Sazdağı'nın etkili ortasına altıpas üzerinde Talha Sarıarslan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 3-3.
90+6. dakikada Çağlar Söyüncü'nün şişirdiği topu ceza sahası içinde Talisca yere indirdi. Kontrol ettikten sonra Skriniar'ın altıpastan vuruşunda top yan direkten oyun alanına döndü.
Karşılaşma 3-3 eşitlikle sona erdi.
Stat: Ülker
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Furkan Ürün, Süleyman Özay
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Skriniar, Diego Carlos (Dk. 53 Dzeko), Mert Müldür (Dk. 62 Kostic), Szymanski (Dk. 62 Oğuz Aydın), Fred, Tadic (Dk. 81 İsmail Yüksek), Talisca, Saint-Maximin (Dk. 81 Çağlar Söyüncü), En-Nesyri
Bellona Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Jeanvier, Attamah, Carole, Nurettin Korkmaz (Dk. 75 Kayra Cihan), Karimi, Baran Ali Gezek (Dk. 90+2 Mehmet Eray Özbek), Ramazan Civelek, Mane, Nazon (Dk. 81 Talha Sarıarslan)
Goller: Dk. 7 Ramazan Civelek, Dk. 49 Livakovic (Kendi kalesine), Dk. 90+4 Talha Sarıarslan (Bellona Kayserispor), Dk. 36 Talisca, Dk. 64 Saint-Maximin, Dk. 79 Talisca (Penaltıdan) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 56 Fred (Fenerbahçe), Dk. 56 Karimi, Dk. 82 Ramazan Civelek (Bellona Kayserispor)