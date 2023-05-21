Fenerbahçe'den Jonathan Bamba girişimi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Fildişi Sahilli yıldız Jonathan Bamba'nın menajerini İstanbul'a davet etti.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Jonathan Bamba girişimi
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21 Mayıs 2023 10:30
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-Lacivertli kurmaylar İngiltere Premier Lig'de Crystal Palace forması giyen sol kanat oyuncusu Wilfried Zaha için ilik girişimini gerçekleştirmiş ve menajeri ile İstanbul'da görüşmüştü.

MENAJERİ DAVET EDİLDİ

Sarı-Lacivertliler sol kanat için önceliği Zaha'ya verirken her ihtimale karşı alternatifini de hazır ediyor. Fenerbahçeli kurmaylar Fransa'da Lille forması giyen ve sözleşmesinin son yılını yaşayan Fildişili sol kanat oyuncusu Jonathan Bamba'nın menajerini İstanbul'a davet etti.

İMZA PARASI TAAHHÜT EDİLDİ

Bamba'nın menajerinin birkaç gün içinde İstanbul'a geleceği öğrenilirken bonservis bedeli olmayan Bamba için bir miktar imza parası vermeyi de taahhüt edecek. 27 yaşında ve 1.75 boyunda olan Jonathan Bamba sol kanat dışında sağ kanatta da forma giyebiliyor.

20 milyon euro güncel piyasa değeri olan Bamba 19 kez giydiği Fildişi Milli Takım formasıyla 5 kez fileleri havalandırdı. Bamba 5 yıldır Lille forması giyiyor.



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