Fenerbahçe'den imza iddiaları için açıklama

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Alper Alpoğlu, toplanan imzalarla ilgili bir açıklama yaptı.

calendar 03 Haziran 2025 19:54 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2025 19:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den imza iddiaları için açıklama
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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Alper Alpoğlu, toplanan imzalarla ilgili bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Sosyal medya ortamında gün içerisinde olağanüstü genel kurul imza sürecinde kulübümüze teslim edilen belli sayıda imza beyannamelerinin imha edildiğine yönelik olarak, hiçbir şekilde kulübümüzün değerleriyle bağdaşmayacak seviyede haksız ve alçakça bir algı yürütüldüğüne şahit olduk.


Olağanüstü genel kurul imza süreci ile ilgili olarak yapılması gerekenler kanun ve tüzük hükümlerinde açıkça belirlenmiş bulunmaktadır. Buna göre gerek noterler aracılığı ile gerekse kongre üyelerimiz tarafından bireysel olarak gönderilen imza beyannameleri kulübümüzün Genel Sekreterliği tarafından teslim alınmaktadır.

Bununla birlikte Yüksek Divan Kurulu Başkanımız Şekip Mosturoğlu ile yapılan görüşmeler neticesinde, kendilerine teslim edilen imza beyannameleri de belirli aralıklarla kulübümüzün Genel Sekreterliğine teslim edilmektedir.

Teslim alınan imza beyannameleri tüzük hükümlerimiz gereğince ilgili kurullar tarafından değerlendirilmekte ve muhafaza edilmektedir.

Söz konusu süreç, kanun ve tüzük hükümleri kadar Fenerbahçe ahlakı ve değerlerine uygun olarak yürütülmektedir.

Fenerbahçe değerlerini anlamaktan, idrak etmek ve yaşamaktan uzak bu zavallı zihniyete camiamızın gerekli tepkiyi koymasını da mutlulukla karşıladığımızı belirtmek isterim.

Kamuoyunun bilmesini isteriz ki, bugüne kadar olduğu gibi Fenerbahçe'mizin ve Fenerbahçelilerin hakları ve menfaatleri bundan sonra da korunmaya devam edecektir."


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