3. TRANSFER OLACAK

Fenerbahçe'de, Dimitrios Pelkas Hull City yolcusu. Sarı-lacivertliler, Yunan futbolcunun kiralık transferi için İngiliz ekibiyle anlaşmaya vardı.Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; 28 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'yle +1 yıl opsiyonu olduğu için, bu hak kullanılıp oyuncu Acun Ilıcalı'nın takımına kiralanacak. Sezon sonu Pelkas'ı satın alma önceliği de Hull City'de olacak.Fenerbahçe'ye 2020-2021 sezonunda transfer edilen Dimitrios Pelkas, sarı-lacivertli forma altında 67 maçta sahaya çıktı.Pelkas, transferin resmiyet kazanması durumunda bu yaz Fenerbahçe'den Hull City'ye giden 3. isim olacak. İngiliz ekibi daha önce sarı-lacivertlilerden Ozan Tufan ve Allahyar Sayyadmanesh'i renklerine bağlamıştı.