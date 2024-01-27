Fenerbahçe'den Erencan hamlesi

Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, bonservisi Eyüpspor'da olan ve Pendikspor'da kiralık olarak forma giyen Erencan Yardımcı için harekete geçti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Erencan hamlesi
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27 Ocak 2024 11:06
Umut Nayir'in Pendikspor'a gitmesinin ardından santrfor bölgesine takviye yapmak için çalışmalara başlayan Fenerbahçe'nin hedefindeki ismin Erencan Yardımcı olduğu ortaya çıktı.

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Sezon başında Eyüp'den Pendikspor'a kiralanan 21 yaşındaki oyuncu için sarı-lacivertli kulübün harekat başlattığı öğrenildi. Yönetim, hem Pendikspor hem de Eyüpspor'la bir görüşme gerçekleştirecek.

Anlaşma sağlanması halinde genç oyuncu, sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe forması giyecek. Galatasaray altyapısında yetişen Erencan Yardımcı, geçen sezon Alanya'da, bu sezon da Pendik'te gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

BU SEZON 6  GOL ATTI

Trabzonspor ve Beşiktaş'ın da listesinde yer alan Erencan Yardımcı, Süper Lig'de 18 maça bin 90 dakika süre alırken, 6 gol attı ve 1 de asist yaptı.

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