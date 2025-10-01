01 Ekim
Qarabag FK-Kopenhag
2-0
01 Ekim
Union St.Gilloise-Newcastle
0-4
01 Ekim
SSC Napoli-Sporting CP
1-0DA
01 Ekim
Villarreal-Juventus
1-0DA
01 Ekim
Arsenal-Olympiakos
1-0DA
01 Ekim
Leverkusen-PSV Eindhoven
0-0DA
01 Ekim
AS Monaco-M.City
1-2DA
01 Ekim
B. Dortmund-Athletic Bilbao
1-0DA
01 Ekim
Barcelona-PSG
1-1DA

Fenerbahçe'den Ederson Brezilya Milli Takımı'na çağrıldı!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldız kalecisi Ederson, Brezilya Milli Takımı'na çağrıldı.

calendar 01 Ekim 2025 22:36
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den Ederson Brezilya Milli Takımı'na çağrıldı!
Brezilya Milli Takımı'nın yeni kadrosu açıklandı. Kadroda en dikkat çeken isimlerden biri ise Fenerbahçe'nin file bekçisi Ederson oldu. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli kalecisi, teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından milli takıma davet edildi.

Ederson'un yanı sıra Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen yıldız isimler de kadroda yer aldı.

Brezilya Milli Takımı kadrosu şöyle:


Kaleciler: Bento, Ederson, Hugo Souza

Defans: Caio Henrique, Carlos Augusto, Douglas Santos, Éder Militão, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães, Beraldo, Vanderson, Wesley

Orta saha: André, Bruno Guimarães, Casemiro, João Gomes, Joelinton, Lucas Paquetá

Forvet: Estêvão, Gabriel Martinelli, Igor Jesus, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Richarlison, Rodrygo, Vini Junior

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
