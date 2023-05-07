Fenerbahçe'den düşme hattına 9 puan!

Süper Lig'de Giresunspor'la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, ligin son sıralarında yer alan takımlara karşı aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor.



Sarı-lacivertliler, şu anda (Ligden çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor hariç) ligin son 3 sırasında yer alan İstanbulspor, Giresunspor ve Ümraniyespor'a karşı oynadığı 6 maçta sadece 3 kez kazanabildi.



Fenerbahçe, bu maçlarda 3 kez berabere kaldı ve 1 mağlubiyet yaşadı.



KADIKÖY'DE GALİBİYET ALAMADI!



Fenerbahçe söz konusu maçlarda iç sahada ise galibiyet alamadı.



İşte Fenerbahçe'nin söz konusu maçlardaki performansı:



3-3 Ümraniyespor

2-5 İstanbulspor

1-2 Giresunspor

1-2 Ümraniyespor

3-3 İstanbulspor

1-1 Giresunspor



"FENERBAHÇE DEREDE BOĞULDU"



Canlı yayında Giresunspor - Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendiren Rıdvan Dilmen, konuyla ilgili olarak, "Fenerbahçe, son yıllarda kardiyologları zengin etti. Golden sonra sanki şampiyonluk lazım olan takım Giresun, 1 puanı arayan Fenerbahçe gibiydi. Okyanusu geçti Fenerbahçe, derede boğuldu. Dereden kastım İstanbulspor, Ümraniyespor, Giresunspor." dedi.





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