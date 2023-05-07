Fenerbahçe'den düşme hattına 9 puan!

Fenerbahçe, şu anda ligin son 3 sırasında yer alan takımlara karşı oynadığı 6 maçta sadece 2 galibiyet alabildi. Sarı-lacivertli takım bu maçlarda 3 kez berabere kalırken, mevcut 18 puanın sadece 9'unu alabildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den düşme hattına 9 puan!
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07 Mayıs 2023 21:57
Son güncelleme 07 Mayıs 2023 22:05
Süper Lig'de Giresunspor'la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, ligin son sıralarında yer alan takımlara karşı aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor.

Sarı-lacivertliler, şu anda (Ligden çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor hariç) ligin son 3 sırasında yer alan İstanbulspor, Giresunspor ve Ümraniyespor'a karşı oynadığı 6 maçta sadece 3 kez kazanabildi.

Fenerbahçe, bu maçlarda 3 kez berabere kaldı ve 1 mağlubiyet yaşadı.

KADIKÖY'DE GALİBİYET ALAMADI!

Fenerbahçe söz konusu maçlarda iç sahada ise galibiyet alamadı.

İşte Fenerbahçe'nin söz konusu maçlardaki performansı:

3-3 Ümraniyespor
2-5 İstanbulspor
1-2 Giresunspor
1-2 Ümraniyespor
3-3 İstanbulspor
1-1 Giresunspor

"FENERBAHÇE DEREDE BOĞULDU"

Canlı yayında Giresunspor - Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendiren Rıdvan Dilmen, konuyla ilgili olarak, "Fenerbahçe, son yıllarda kardiyologları zengin etti. Golden sonra sanki şampiyonluk lazım olan takım Giresun, 1 puanı arayan Fenerbahçe gibiydi. Okyanusu geçti Fenerbahçe, derede boğuldu. Dereden kastım İstanbulspor, Ümraniyespor, Giresunspor." dedi.

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