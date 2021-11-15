Fenerbahçe'den derbiye videolu hazırlık

Fenerbahçe'de futbolculara, NEF Stadı'nda seyircili bir şekilde oynanan eski derbiler izletilerek nasıl bir atmosferle karşılaşacakları anlatılıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'den derbiye videolu hazırlık
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15 Kasım 2021 12:16
Koronavirüs salgını nedeniyle geçen sezon maçlar seyircisiz oynanırken, bu sezon yüzde 50 kapasiteye izin verilmişti. Ancak Milli aranın ardından statların kapıları tamamen aşılı taraftarlara açılacak.

Fenerbahçe'deki birçok isim, tamamen dolu tribünler önünde Galatasaray deplasmanında sahaya çıkmadı. Bu nedenle futbolculara, NEF Stadı'nda seyircili bir şekilde oynanan eski derbiler izletilerek nasıl bir atmosferle karşılaşacakları anlatılıyor. Pereira şimdiden öğrencilerine 'sakin kalma' uyarıları yapıyor.  


 

 
 


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