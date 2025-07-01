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Fenerbahçe'den büyük operasyon: Marco Asensio

Fenerbahçe, Paris Saint-Germain forması giyen Marco Asensio'yu kiralamak istiyor. Sarı-lacivertli ekip, PSG'nin oyuncunun 14 milyon euroluk maaşının bir kısmını karşılamasını talep etti.

calendar 01 Temmuz 2025 12:48 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2025 13:19
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'den büyük operasyon: Marco Asensio
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Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe, transferde çalışmalarına son sürat devam ederken, İspanya'dan flaş bir iddia gündem geldi.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

İspanyol basını Deportivo Estadio'nun haberine göre, Fenerbahçe, Paris Saint-Germain'e geri dönen Marco Asensio'yu kiralamak için görüşmelere başladı.


MOURINHO'DAN YEŞİL IŞIK

Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mourinho, 29 yaşındaki İspanyol yıldızın transferine yeşil ışık yaktı. Portekizli teknik adamın, Asensio ile transfer için görüştüğü ortaya çıktı.

Fenerbahçe yönetimi, PSG'nin oyuncunun 14 milyon euroluk maaşının bir kısmını karşılaması talep etti.

ŞARTLAR OLUŞURSA BONSERVİS ALINABİLİR

Öte yandan Fenerbahçe'nin, şartların oluşması durumunda Marco Asensio'yu bonservisiyle birlikte transfer edebileceği vurgulandı.

Geçtiğimiz sezon hem Aston Villa hem de PSG formasıyla beraber toplamda 37 maça çıkan Asensio, çıktığı karşılaşmalarda 10 gol, 5 asist katkı sağladı.

10 numara ve sağ kanat bölgelerinde görev yapan Asensio, 38 kez İspanyol Milli Takımı'nda görev yaptı. 

 
 

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