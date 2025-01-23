Fenerbahçe'den ayrılan Emir Ortakaya, yeni takımıyla imzaladı

Belçika Ligi ekiplerinden Beerschot, Fenerbahçe'den ayrılan Emir Ortakaya'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'den ayrılan Emir Ortakaya, yeni takımıyla imzaladı
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23 Ocak 2025 14:26
Son güncelleme 23 Ocak 2025 19:14
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den ayrılan 20 yaşındaki Emir Ortakaya, yeni takımıyla imzaladı.

Belçika Ligi ekiplerinden Beerschot, Fenerbahçe'den ayrılan Emir Ortakaya'yı kadrosuna kattığını duyurdu.



Sezonun ilk yarısını Belçika ekibi Westerlo'da kiralık olarak geçiren Emir Ortakaya, bonservisini elinde bulunduran Fenerbahçe'ye dönmüştü.


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