Fenerbahçe'den ayrılan Emir Ortakaya, yeni takımıyla imzaladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den ayrılan 20 yaşındaki Emir Ortakaya, yeni takımıyla imzaladı.
Belçika Ligi ekiplerinden Beerschot, Fenerbahçe'den ayrılan Emir Ortakaya'yı kadrosuna kattığını duyurdu.
Sezonun ilk yarısını Belçika ekibi Westerlo'da kiralık olarak geçiren Emir Ortakaya, bonservisini elinde bulunduran Fenerbahçe'ye dönmüştü.
Belçika Ligi ekiplerinden Beerschot, Fenerbahçe'den ayrılan Emir Ortakaya'yı kadrosuna kattığını duyurdu.
Sezonun ilk yarısını Belçika ekibi Westerlo'da kiralık olarak geçiren Emir Ortakaya, bonservisini elinde bulunduran Fenerbahçe'ye dönmüştü.