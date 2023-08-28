Fenerbahçe'den Al Musrati hamlesi

Fenerbahçe Transfer Haberleri: 27 yaşındaki Libyalı orta saha Al Musrati'nin transferi için girişimlerde bulunan Fenerbahçe, 15 milyon Euro bonservis isteyen Braga ile temasa geçerken iki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor.

Haber; Yeni Şafak, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Fenerbahçe'den Al Musrati hamlesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ağustos 2023 12:38
Son güncelleme 28 Ağustos 2023 12:39
Orta sahaya 6 numara transferi yapmak isteyen Fenerbahçe, Portekiz ekiplerinden Braga forması giyen Al Musrati'yi gündemine aldı. 27 yaşındaki oyuncu için sarı-lacivertliler Braga kulübüyle temasa geçti.



Braga'nın Şampiyonlar Ligi play off mücadelesinde Panathinaikos ile oynayacağı mücadele sonrası Fenerbahçe Al Musrati için temaslarını sıklaştıracak.

FENERBAHÇE FİYATI DÜŞÜRMEK İSTİYOR

Bragalı yöneticiler Libyalı ön libero için 15 milyon Euro bonservis bedeli isterken, sarı-lacivertliler ise daha uygun bonservis bedeliyle kadroya katmak istiyor. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor. 

SEZON PERFORMANSI 

Geride bıraktığımız sezon Braga'da 41 karşılaşmaya çıkan Musrati 5 gol, 2 asistlik performans sergilemişti. Bu sezon 5 karşılaşmaya çıkan 27 yaşındaki oyuncu 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery