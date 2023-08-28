Orta sahaya 6 numara transferi yapmak isteyen Fenerbahçe, Portekiz ekiplerinden Braga forması giyen Al Musrati'yi gündemine aldı. 27 yaşındaki oyuncu için sarı-lacivertliler Braga kulübüyle temasa geçti.Braga'nın Şampiyonlar Ligi play off mücadelesinde Panathinaikos ile oynayacağı mücadele sonrası Fenerbahçe Al Musrati için temaslarını sıklaştıracak.Bragalı yöneticiler Libyalı ön libero için 15 milyon Euro bonservis bedeli isterken, sarı-lacivertliler ise daha uygun bonservis bedeliyle kadroya katmak istiyor. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor.Geride bıraktığımız sezon Braga'da 41 karşılaşmaya çıkan Musrati 5 gol, 2 asistlik performans sergilemişti. Bu sezon 5 karşılaşmaya çıkan 27 yaşındaki oyuncu 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.