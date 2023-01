Fenerbahçe'den Aboubakar ve Özbek açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Kurumsal İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Can Gebetaş, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



Fenerbahçe Kurumsal İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Can Gebetaş; Dursun Özbek'in Uğur Dündar'a "Umarım Ali Koç hep Fenerbahçe başkanı kalır" dediği ve Ali Koç'un Vincent Aboubakar transferinden Beşiktaş dolayısıyla vazgeçtiği yönündeki iddiaları yalanladı.



İşte Can Gebetaş'ın açıklamaları:



"Bugün sosyal medyada iki yalan üzerinden gündem oluşturulmaya çalışıldığını görüyoruz.



İlki Sayın Dursun Özbek'in YDK Başkanımız Sayın Uğur Dündar ile olduğu söylenen konuşması, ikincisi Aboubakar transferini gündeme aldığımız ve Beşiktaş dolayısıyla vazgeçtiğimiz.



İki konu da sosyal medyada köpürtülen ve aslı astarı olmayan konular.



Burada gerçek olan tek şey; sosyal medyanın manipülasyonlara ne kadar açık olduğu..."





