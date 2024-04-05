Fenerbahçe'de yıldızlardan kritik zamanda sorumluluk!

Trabzonspor deplasmanında çok kritik bir zafer elde eden Fenerbahçe için maç sonunda yaşanan olaylar ciddi bir travma oldu. Milli arada ligden çekilme tartışması gündemin zirvesine oturdu.
Lider Galatasaray, Hatayspor karşısında hata yapmayıp kazandı. Bunlar yetmezmiş gibi Fred, İsmail Yüksek, Michy Batshuayi, Cengiz Ünder, Osayi Samuel gibi isimlerin yokluğu, Adana Demir maçında işler iyice zorlaştırdı. Ancak bu hayati mücadelede takımın tecrübeli yıldızları sorumluluk aldı. Sarı-Lacivertli ekibin yeni transferi Rade Krunic, performansıyla maça damga vurdu.
Edin Dzeko, ilk yarıda harika oynadı, bir topu direkte patladı. Boşnak futbolcu, ikinci devrede skoru 2-1'e getirip herkesi rahatlattı. Dusan Tadic, bol bol arkadaşlarını pozisyona soktu, 70. dakikada orta sahanın biraz önünde, 47 metre mesafeden yaptığı müthiş vuruşla kalesini terk eden Vedat'ı avladı, skoru 3-1'e getirdi. Bu ikiliye eşlik eden isim ise Rade Krunic'di.
Geldiği günden beri beklentilerin çok uzağında kalan ve son maçlarda kulübeye mahkum olan başarılı orta saha oyuncusu, Adana Demir karşısında kalitesini konuşturdu. Geçtiğimiz kış transfer döneminde Milan'dan Fenerbahçe kadrosuna katılan Krunic, 9 ikili mücadelenin 6'sını kazandı, 5 sahipsiz top kazandı, 3 top kaptı ve 3 atak uzaklaştırdı. İsmail Kartal de maçtan sonra öğrencisini özel olarak överek, "Krunic maça damga vurdu. Daha bu başlangıç" dedi.
Lider Galatasaray, Hatayspor karşısında hata yapmayıp kazandı. Bunlar yetmezmiş gibi Fred, İsmail Yüksek, Michy Batshuayi, Cengiz Ünder, Osayi Samuel gibi isimlerin yokluğu, Adana Demir maçında işler iyice zorlaştırdı. Ancak bu hayati mücadelede takımın tecrübeli yıldızları sorumluluk aldı. Sarı-Lacivertli ekibin yeni transferi Rade Krunic, performansıyla maça damga vurdu.
Edin Dzeko, ilk yarıda harika oynadı, bir topu direkte patladı. Boşnak futbolcu, ikinci devrede skoru 2-1'e getirip herkesi rahatlattı. Dusan Tadic, bol bol arkadaşlarını pozisyona soktu, 70. dakikada orta sahanın biraz önünde, 47 metre mesafeden yaptığı müthiş vuruşla kalesini terk eden Vedat'ı avladı, skoru 3-1'e getirdi. Bu ikiliye eşlik eden isim ise Rade Krunic'di.
Geldiği günden beri beklentilerin çok uzağında kalan ve son maçlarda kulübeye mahkum olan başarılı orta saha oyuncusu, Adana Demir karşısında kalitesini konuşturdu. Geçtiğimiz kış transfer döneminde Milan'dan Fenerbahçe kadrosuna katılan Krunic, 9 ikili mücadelenin 6'sını kazandı, 5 sahipsiz top kazandı, 3 top kaptı ve 3 atak uzaklaştırdı. İsmail Kartal de maçtan sonra öğrencisini özel olarak överek, "Krunic maça damga vurdu. Daha bu başlangıç" dedi.
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