28 Kasım
Kocaelispor-Gençlerbirliği
20:00
28 Kasım
Amed Sportif-Esenler Erokspor
17:00
28 Kasım
Pendikspor-Manisa FK
20:00
28 Kasım
Mönchengladbach-RB Leipzig
22:30
28 Kasım
Getafe-Elche
23:00
28 Kasım
Como-Sassuolo
22:45
28 Kasım
Metz-Rennes
22:45
28 Kasım
PEC Zwolle-SC Heerenveen
22:00

Fenerbahçe'de Yiğit Efe Demir'den güven veren performans!

Fenerbahçe'nin genç stoperi Yiğit Efe Demir, Ferençvaroş maçında gösterdiği performans ile güven verdi.

calendar 28 Kasım 2025 13:53
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Fenerbahçe'nin genç savunmacısı Yiğit Efe Demir, UEFA Avrupa Ligi'nde dün gece oynanan Ferencvaros karşılaşmasında ilk kez sarı-lacivertli formayla bir maça ilk 11'de çıkarak başarılı bir performans sergiledi.

Savunmada ceza ve sakatlık nedeniyle yaşanan eksiklikler üzerine görev alan 21 yaşındaki oyuncu, müsabakanın en fazla hava topu kazanan ismi oldu.

Demir, 76 dakika sahada kaldığı karşılaşmada oyun kurulumuna katkı sağlarken yüksek pas yüzdesiyle dikkat çekti. Genç futbolcu maç boyunca 63 kez topla buluştu, yaptığı 55 pasın 52'sinde isabet sağlayarak yüzde 94,5 pas başarısı yakaladı.


Ayrıca 10 ikili mücadelenin 6'sını kazanırken, 8 hava topunun 5'inde rakibine üstünlük kurdu. Savunmada da etkili bir görüntü çizen Yiğit Efe, 3 kez sahipsiz top kazanarak takımının dirençli oyununa önemli katkı verdi.

Maçın ardından Yiğit Efe Demir'in performansını değerlendiren Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, "Hem onun için hem takım için çok mutluyum. Kolay değildir, sezon boyunca maç ritminiz olmadan böyle bir rakibe karşı oynamak. Kendisiyle gurur duyuyorum. Zor şartlar altında zor bir rakibe karşı oynadık. Eksik oyuncularımız vardı. Yiğit 90 dakika tamamlayamadı ama maça girenler de çok iyi mücadele etti. Galibiyete de yakındık diye düşünüyorum. Takımın gösterdiği performanstan son derece memnunum" ifadelerini kullandı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
