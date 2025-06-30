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Fenerbahçe'de yeni hedef Nordi Mukiele

Fenerbahçe, Osayi-Samuel'in ayrılığı sonrası PSG'den ayrılması beklenen Nordi Mukiele'yi kadrosuna katmak için harekete geçiyor.

calendar 30 Haziran 2025 11:50 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2025 12:30
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'de yeni hedef Nordi Mukiele
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Gelecek sezona futbolda yeni yapılanmayla hazırlanan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

Transferde henüz sessizliğini koruyan Sarı-Lacivertliler'de sözleşmesi sona eren ve uzatma kararı alınmayan Osayi- Samuel ile yollar ayrıldı. 

Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'a transferi son anda iptal olan Nijeryalı futbolcunun yerine düşündüğü isim ise ortaya çıktı.



Edinilen bilgiler doğrultusunda PSG'nin, Nordi Mukiele ile yollarını ayırma kararı aldığı belirtiliyor. Sarı- Lacivertliler'in, geçtiğimiz sezonu Leverkusen'de kiralık olarak geçiren Fransız futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçeceği ifade edildi.

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO

Piyasa değeri 10 milyon Euro olan yıldızın, kısa süre içinde transfer edilmek istendiği konuşuluyor. 1.87'lik sağ bekin, Şampiyonlar Ligi elemelerine yetiştirilmeye çalıştırılmak istendiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Alman takımında 24 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, 2 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.




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