Fenerbahçe'de transfer zirvesi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Asbaşkan Acun Ilıcalı, Sportif direktör Mario Branco ve teknik direktör Jose Mourinho, Avusturya kampı dönüşü transfer için görüşecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de transfer zirvesi!
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14 Temmuz 2024 17:39
Avusturya'da hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, buradaki kamp sonrası çalışmalarına İstanbul'da devam edecek.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe'de Avusturya kampının ardından Başkan Ali Koç, Asbaşkan Acun Ilıcalı, Sportif Direktör Mario Branco ve teknik direktör Jose Mourinho, transfer için bir araya gelecek.

Jose Mourinho, bu görüşmede kamp değerlendirmesini yönetime sunacak ve gidecek isimler de netleşmeye başlayacak.

Sarı-lacivertlilerde yapılacak görüşmede Mourinho'ya transfer çalışmalarıyla ilgili son durum yüz yüze anlatılacak.

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