Fenerbahçe'de transfer planı!

Fenerbahçe'de en önemli sıkıntı ise savunmanın merkezinde yaşanıyor. Maçlar kazanılsa da basit goller yeniyor. Burada bir türlü istikrar sağlanamadı. Sakatlıklar, cezalar, formsuzluklar yüzünden stoper ikilisi hep değişti. Bu da uyumsuzluğu ve ciddi hataları beraberinde getirdi.
Yine de sarı-lacivertliler puan kaybetmedi. Teknik direktör Jose Mourinho bu problem için çare arıyor. Merkez savunma da oturursa sarı-lacivertliler çok daha rahat şampiyonluk mücadelesi verecek.
Yönetim bu nedenle savunmaya takviye düşünüyor. Teknik heyet ara transferde ofansif oyuncudan çok defansa isim istiyor. Hem sol bek hem de stoperde oynayabilecek bazı oyuncular için temaslar sürüyor.
Yine de sarı-lacivertliler puan kaybetmedi. Teknik direktör Jose Mourinho bu problem için çare arıyor. Merkez savunma da oturursa sarı-lacivertliler çok daha rahat şampiyonluk mücadelesi verecek.
Yönetim bu nedenle savunmaya takviye düşünüyor. Teknik heyet ara transferde ofansif oyuncudan çok defansa isim istiyor. Hem sol bek hem de stoperde oynayabilecek bazı oyuncular için temaslar sürüyor.