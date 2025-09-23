Fenerbahçe'de Tedesco'dan öz eleştiri

Fenerbahçe 'de göreve galibiyetle başlayan Domenico Tedesco, son iki maçta yaşanan puan kayıplarının ardından eleştirilerin odağında.

Trabzonspor karşısında alınan 3 puanın ardından Sarı-Lacivertliler, önce Alanyaspor ile 2-2, ardından Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.

Oynattığı futbol ve kadro tercihleri nedeniyle eleştirilen İtalyan teknik adam, son maç sonrası yaptığı açıklamada öz eleştiride bulundu. Tedesco, "Tüm taraftarlarımızdan özür diliyorum. Sahada istediklerimizin hiçbirini ortaya koyamadık. Çalıştıklarımızı uygulayamadık. Çok kötü oynadık ve çok top kaybı yaptık," diyerek takımının performansından memnun olmadığını net şekilde ifade etti.

"MAĞLUBİYETTEN FARKI YOK"

Tedesco, ikinci yarıda enerjilerinin tamamen kaybolduğunu vurgulayarak, "Konsantrasyonumuzu kaybettik. Böyle bir maçta yaşanan puan kaybının, benim için mağlubiyetten bir farkı yok" dedi.

"BU TABLOYU DEĞİŞTİRECEK OLAN BİZİZ"

Tecrübeli çalıştırıcı, takımına mesaj vererek, "Bunu düzeltecek olan bizleriz. Hem ofansif hem de defansif anlamda çok daha iyi olmak zorundayız. Dinamo Zagreb karşısında bu oyunun çok çok üstüne çıkmamız gerekiyor" açıklamasında bulundu.

ZAGREB HAZIRLIĞI TAMAMLANIYOR

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynayacağı Dinamo Zagreb karşılaşması öncesinde son antrenmanını bugün saat 12.30'da gerçekleştirecek. İdmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak. Çalışmanın ardından Sarı-Lacivertli kafile, Hırvatistan'a hareket edecek.

Teknik direktör Tedesco ve bir oyuncunun katılacağı basın toplantısı, karşılaşmanın oynanacağı Maksimir Stadı'nda TSİ 19.30'da düzenlenecek. Ev sahibi Dinamo Zagreb'in teknik direktörü Mario Kovacevic ise basın karşısına saat 17.45'te çıkacak.