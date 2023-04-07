Fenerbahçe'de taraftarlar 3'e bölündü

Fenerbahçe'nin önceki gün 3 farklı branşta 3 önemli maçı olması taraftarı böldü. Sarı-lacivertliler tamamında da galip gelerek büyük bir başarıya imza attı.



En büyük ilgiyi THY Avrupa Ligi'nde F.Bahçe Beko'nun Anadolu Efes ile oynadığı maça gösteren sarı-lacivertliler, futbol karşılaşmasında tribünleri boş bıraktı. Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank'la oynanan maçı tercih edenlerin ikinci yarıya yetişmesiyle rakam 20 bini buldu.



Taraftar tribünde de bölündü. Bir grup gollerden sonra 'Yönetim istifa' diye bağırdı. Derbide performansı beğenilmeyen futbolcular da ıslıklandı.

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