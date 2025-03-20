Fenerbahçe'de Talisca eksiklerini kapatıyor!

Fenerbahçe'de Suudi Arabistan'dan maç eksiği ile gelen Anderson Talisca, fiziksel açığını kapatmak için sıkı bir çalışma içerisine girdi.



Kendisine hazırlanan özel bir program dahilinde çalışmalarını sürdüren Brezilyalı futbolcu, lig ve kupada kalan haftalarda takıma daha fazla katkı sağlamak istiyor.



PERFORMANSI



Sarı lacivertli formayla 12 maçta görev alan Talisca, 4 gol kaydetti.



