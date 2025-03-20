Fenerbahçe'de Talisca eksiklerini kapatıyor!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Suudi Arabistan'dan maç eksiğiyle dönmesinin ardından özel programla çalışmalarını sürdürüyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Talisca eksiklerini kapatıyor!
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20 Mart 2025 09:24
Son güncelleme 20 Mart 2025 10:23

Fenerbahçe'de Suudi Arabistan'dan maç eksiği ile gelen Anderson Talisca, fiziksel açığını kapatmak için sıkı bir çalışma içerisine girdi.

Kendisine hazırlanan özel bir program dahilinde çalışmalarını sürdüren Brezilyalı futbolcu, lig ve kupada kalan haftalarda takıma daha fazla katkı sağlamak istiyor. 

PERFORMANSI

Sarı lacivertli formayla 12 maçta görev alan Talisca, 4 gol kaydetti. 

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