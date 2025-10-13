13 Ekim
Kuzey Makedonya-Kazakistan
21:45
13 Ekim
Galler-Belçika
21:45
13 Ekim
Ukrayna-Azerbaycan
21:45
13 Ekim
İzlanda-Fransa
21:45
13 Ekim
İsveç-Kosova
21:45
13 Ekim
Slovenya-İsviçre
21:45
13 Ekim
Slovakya-Lüksemburg
21:45
13 Ekim
Kuzey İrlanda-Almanya
21:45
13 Ekim
Güney Sudan-Togo
16:00
13 Ekim
Tunus-Namibya
16:00
13 Ekim
Sao Tome ve Principe-Malavi
16:00
13 Ekim
Ekvator Ginesi-Liberya
16:00
13 Ekim
Cape Verde-Swaziland
19:00
13 Ekim
Moritius-Libya
19:00
13 Ekim
Kamerun-Angola
19:00
13 Ekim
Lesotho-Zimbabve
19:00

Fenerbahçe'de Szymanski ayrılığı gündemde

Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı nedeniyle Polonyalı orta saha Sebastian Szymanski'nin menajeriyle görüşme yapıldığı, ayrılık ihtimalinin güç kazandığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'de Szymanski ayrılığı gündemde
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi yaklaşırken sürpriz bir ayrılık gelişmesi gündeme geldi.

Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgiler doğrultusunda, yabancı kontenjanına yer açmak için 26 yaşındaki futbolcunun menajeri ile bir görüşme gerçekleştirildiği ve bu toplantının ardından ayrılık ihtimalinin güç kazandığı ifade ediliyor.

Sezon başında beklentilerin yüksek olduğu Polonyalı orta saha Szymanski, performansı ile şu ana kadar tam anlamıyla beklentileri karşılayamadı. 

 

 
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
