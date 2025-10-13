Fenerbahçe'de Szymanski ayrılığı gündemde

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi yaklaşırken sürpriz bir ayrılık gelişmesi gündeme geldi.
Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgiler doğrultusunda, yabancı kontenjanına yer açmak için 26 yaşındaki futbolcunun menajeri ile bir görüşme gerçekleştirildiği ve bu toplantının ardından ayrılık ihtimalinin güç kazandığı ifade ediliyor.
Sezon başında beklentilerin yüksek olduğu Polonyalı orta saha Szymanski, performansı ile şu ana kadar tam anlamıyla beklentileri karşılayamadı.
Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgiler doğrultusunda, yabancı kontenjanına yer açmak için 26 yaşındaki futbolcunun menajeri ile bir görüşme gerçekleştirildiği ve bu toplantının ardından ayrılık ihtimalinin güç kazandığı ifade ediliyor.
Sezon başında beklentilerin yüksek olduğu Polonyalı orta saha Szymanski, performansı ile şu ana kadar tam anlamıyla beklentileri karşılayamadı.