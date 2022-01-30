Fenerbahçe'de stopersiz ve sol beksiz kamp

Sakat, hasta ya da milli takımlarda bulunan 12 futbolcusundan yoksun olarak Antalya'ya giden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal defans hattındaki eksikler nedeniyle taktik çalışmakta zorlanıyor.



Kampta ne stoper ne de sol bek bulunuyor. Sarı lacivertlilerin stoperlerinden Serdar Aziz sakat, Attila Szalai hasta, Tisserand ve Kim de milli takımlarına gittiği için yok.



Sol bek Novak sakatlığı, gerektiğinde bu mevkide görev yapabilen Ferdi Kadıoğlu da rahatsızlığı nedeniyle kampta yer almıyor.



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Teknik direktör İsmail Kartal, bu oyuncuların yerlerine stoperde altyapıdan 17 yaşındaki Emir Ortakaya, Yiğit Efe Demir ve 18 yaşındaki Ahmet Buğra Güven ile Bora Çuha'ya sol bekte de Çağtay Kurukalıp'a şans veriyor.



Tecrübeli çalıştırıcı, gençlerin çalışma arzusundan memnun olsa da, asların olmayışı nedeniyle bir hayli sıkıntılı ve üzgün.





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