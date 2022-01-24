Fenerbahçe'de sol bek için A-B-C-D planı

Fenerbahçe , sezona tek sol bek Filip Novak'la başladı. Çek savunmacının Sivas maçında yaşadığı sakatlık, bu bölgedeki sıkıntının bir kez daha gözler önüne serilmesine neden oldu. Samuel'in bu bölgeye geçmesiyle birlikte Yiğido oyun üstünlüğünü eline aldı, maç 1-1 sona erdi. İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından yönetimle yaptığı görüşmede, transferde önceliğin sol beke verilmesini istedi. Daha önce forvet takviyesini ilk sıraya alan yönetim, bu gelişme sonrası rotasını değiştirdi.



ÖNCELİK KONAN



Sol bek takviyesi için düğmeye basan ve Fransa Ligue 1 ekiplerinden Reims'te forma giyen Ghislain Konan'ı listesine alan F.Bahçe'nin Novak'ın sakatlığı sonrası bu transferi bitirmek için harekete geçtiği öğrenildi.



B PLANI ANGILERI



Sarı-Lacivertliler, zaten gözlemci ekibinin belirlediği isimler için çalışmalara başlamıştı. River Plate ile sözleşmesi bitecek olan Fabrizio Angileri'yle büyük oranda anlaşma sağlanmıştı. Ancak Arjantin ekibi, kapıyı 2 milyon Euro'dan açtı. B planı olarak belirlenen Angileri için yönetim, geçen sezon Osayi- Samuel'de olduğu gibi River Plate'i daha düşük bir ücrete ikna etmeye çalışacak.



C PLANI LATO

Valencia'da forma giyen Toni Lato'nun kiralanması adına büyük ilerleme kaydedildi. Ancak A planı Konan, B planı Angileri olduğu için İspanyol oyuncu beklemeye alındı. ROGON'un oyuncuları olan, Montpellier'li Nicolas Cozza ve Köln'de görev yapan James Horn da listedeki isimler arasında bulunuyor.



"BAŞAKŞEHİR'E YETİŞSİN"



İsmail Kartal, Milli aradan sonra 5 Şubat'ta oynanacak Başakşehir maçında yeni sol bekin sahada olmasını istiyor.





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