Fenerbahçe'de şok sakatlık

Fenerbahçe'de Dünya Kupası arasına girilmişken sakatlıklar üst üste gelmeye devam ediyor.



Emre Mor'un Giresunspor maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle milli takım kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.



Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;



"Oyuncumuz Emre Mor sağ ayak bileğinde yaşadığı sakatlık sonrası milli takım kadrosundan çıkarılmıştır. Futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır."



TFF'DEN AÇIKLAMA



Yıldız futbolcunun sakatlığı hakkında açıklama yapan Türkiye Futbol Federasyonu ise yaptığı açıklamada, " Emre Mor, sağ ayak bileğinde yaşadığı sakatlık nedeniyle A Millî Takımımızın İskoçya ve Çekya ile oynayacağı özel maçların aday kadrosundan çıkarıldı." ifadelerini kullandı.

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