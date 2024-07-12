Fenerbahçe'de sıradaki ayrılık Ryan Kent

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, performansını yetersiz bulduğu Ryan Kent'i takımda düşünmüyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de sıradaki ayrılık Ryan Kent
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12 Temmuz 2024 08:32
Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun biletini kestiği ilk isim Serdar Aziz olmuştu. İkinci isim ise Ryan Kent olacak.

İngiliz oyuncunun performansından memnun olmayan Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'nun Avusturya kampından sonra Ryan Kent'i göndereceği belirtildi.

Ryan Kent'in de takımdan ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi.

18 MAÇTA FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı Ryan Kent, geçtiğimiz sezon teknik direktör İsmail Kartal liderliğindeki Sarı-Lacivertlilerde forma şansı bulmakta zorlandı. İskoç futbolcu, yalnızca 18 maçta forma giydi ve 736 dakika sahada kaldı. Kent bu maçlarda 1 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTİYOR

27 yaşındaki Kent'in, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. İskoç futbolcunun güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon euro. 



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