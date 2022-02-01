Fenerbahçe'de Sinan Gümüş problemi!

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Sinan Gümüş ile ilgili olarak önemli gelişmeler yaşandı.



Sarı-lacivertlilerin, Efecan Karaca transferinde takasta kullanmak istediği Sinan Gümüş, teklifi kabul etmedi. Yağız Sabuncupğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe'de 9,25 Milyon TL kazanan Sinan Günüş'e Alanyaspor 5,5 Milyon TL teklif etti. Ancak sarı-lacivertli isim, bu teklifi geri çevirdi.



Daha sonra Nuri Şahin yönetimindeki Antalyapspor, Sinan Gümüş için devreye girdi ve Fenerbahçe'deki maaşını önerdi. Sarı-lacivertli yönetim de Sinan Gümüş'ün onay vermesine rağmen, Antalyaspor'un teklifine onay vermedi.



Sinan Gümüş ile ilgili görüşmeler sürerken, sarı-lacivertli futbolcunun durumun ne olacağı merakla bekleniyor.





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