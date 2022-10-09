Fenerbahçe'de Serdar Dursun 4 maç sonra oynadı!

Fenerbahçe'de Serdar Dursun, ligde 4 maç sonra oyuna girdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Serdar Dursun 4 maç sonra oynadı!
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09 Ekim 2022 23:31
Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Serdar Dursun, ligde 4 maç sonra oyuna dahil oldu.

Sarı-lacivertlilerin UEFA listesine bildirmediği tecrübeli forvet, 1 ayı aşkın bir sürenin ardından tekrar formasına kavuştu.

Serdar, son olarak ligde 1-0 kaybettikleri Konyaspor deplasmanında 29 Ağustos'ta forma giymişti.

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