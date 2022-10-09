Fenerbahçe'de Serdar Dursun 4 maç sonra oynadı!

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Serdar Dursun, ligde 4 maç sonra oyuna dahil oldu.
Sarı-lacivertlilerin UEFA listesine bildirmediği tecrübeli forvet, 1 ayı aşkın bir sürenin ardından tekrar formasına kavuştu.
Serdar, son olarak ligde 1-0 kaybettikleri Konyaspor deplasmanında 29 Ağustos'ta forma giymişti.
Sarı-lacivertlilerin UEFA listesine bildirmediği tecrübeli forvet, 1 ayı aşkın bir sürenin ardından tekrar formasına kavuştu.
Serdar, son olarak ligde 1-0 kaybettikleri Konyaspor deplasmanında 29 Ağustos'ta forma giymişti.
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