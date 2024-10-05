Geçen sene yaz transfer döneminde Dinamo Moskova'dan Fenerbahçe'ye gelen Sebastian Szymanski, geçen sezon beğeni toplasa da bu sezon eleştirilerin odağındaki isim oldu.



Skorerlikten uzak kimliğiyle ön plana çıkan Polonyalı orta saha oyuncusu, Jose Mourinho'nun favorisi olsa da sarı-lacivertli taraftarlarca beğenilmiyor. Feyenoord'daki performansından uzak olan Szymanski'nin son durumu ile alakalı Hollandalı gazeteci Rian Rosendaal da şaşkınlığını dile getirdi.



9.75 MİLYON EURO'YA GELDİ



Fenerbahçe, 2023'ün yaz transfer döneminde Rusya Premier Lig'in Dinamo Moskova'dan Sebastian Szymanski'yi 9.75 milyon euro'ya renklerine bağlamıştı. Polonyalı, 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.



FEYENOORD'DA PARLADI



Szymanski, 2022-23 sezonunu Hollanda ekibi Feyenoord'da geçirdi. Yıldız futbolcu, söz konusu sezonda 40 maçta 10 gol 7 asistle oynayarak skorer kimliğiyle ön plana çıktı.



MOURINHO ETKİLENMİŞTİ



Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, henüz sarı-lacivertli kulübe imza atmadan Szymanski'den etkilendi. AS Roma'yı çalıştırdığı dönemde 2022-23 sezonunda Feyenoord ile UEFA Konferans Ligi final maçına çıkan Portekizli, Polonyalı futbolcuyu beğendiğini ifade etmişti.



İYİ BAŞLAMIŞTI



Polonyalı orta saha, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de de iyi formunu sürdürdü. Szymanski, 2023-24 sezonunda Fenerbahçe formasıyla 55 maçta 13 gol atıp 19 asist yaparak İstanbul'daki kariyerine yüksek perdeden giriş yaptı.



BU SEZON ORTADA YOK



Ancak 25 yaşındaki orta saha, bu sezon geçen sezona göre daha kötü bir performans sergiliyor. Sebastian Szymanski, geçen sezonki oyununu adeta mumla aratıyor.



TARAFTARLAR İSYANDA



Fenerbahçeli taraftarlar, son haftalarda Sebastian Szymanski'nin skorer kimliğinden uzaklaşmasından dolayı tepkili. Polonyalının bu sezon şu ana kadar 13 maçta 1 gol 2 asistle oynaması, taraftarların da eleştirilerine neden oldu



HOLLANDALI GAZETECİDEN SZYMANSKI SÖZLERİ



Hollandalı gazeteci Rian Rosendaal, Sebastian Szymanski ile ilgili konuştu. Feyenoord'da oynadığı dönemde yıldız futbolcuyu yakından takip eden Rosendaal, Polonyalıya gelen tepkilere çok anlam veremedi.



''TAM OLARAK ANLAYAMADIM''



Voetbalzone ve Goal'ün Hollanda edisyonunda muhabirlik yapan Rosendaal, Szymanski ile ilgili şunları söyledi: "Fenerbahçe'de Szymanski ile alakalı taraftarların mutsuz olduğu şey nedir? Bunu tam olarak anlayamadım.



''O BİR ORTA SAHA OYUNCUSU''



Szymanski, 2023'te ligi kazandıklarında Feyenoord'da anahtar bir oyuncuydu. Şimdi Fenerbahçe'de bu kadar beğenilmemesi şaşırtıcı.



''EREDIVISIE DAHA KOLAY OLABİLİR''



Feyenoord'da 40 maçta 10 gol attı ve 7 asist yaptı, yani hücumda oldukça başarılı oldu. Ama o, 10 numaradan daha çok bir orta saha oyuncusu. Ayrıca belki de Eredivisie, iyi bir oyuncu olmak için Türkiye'ye göre daha kolay olabilir.



''SEBEBİ MOURINHO OLABİLİR!''



Bu sezonki gole uzak performansının bir nedeni de Jose Mourinho'nun oyun tarzı olabilir. Evet, sebebi kesinlikle bu olabilir. Çünkü Mourinho her zaman savunmaya ve organizasyona daha fazla odaklanır.



''ARNE SLOT ÇOK DAHA HÜCUMCUYDU''



Szymanski, Feyenoord'da Arne Slot ile çalıştı. Slot ise Mourinho'ya göre çok daha fazla hücumcu bir teknik direktör. Dolayısı ile oyuncuların performanslarını, oyun planından bağımsız olarak düşünemeyiz.











