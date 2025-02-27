Fenerbahçe'de savunma kendine geliyor

Fenerbahçe'de stoper hattındaki sakat isimlerin takıma dönmeye başlamasıyla defansta bir süredir yaşanan sıkıntının geride kalacak olması yüzleri güldürdü. Sarı-lacivertlilerde Djiku ve Çağlar Söyüncü'nün iyileşmesi, yoğun maç periyodu öncesi teknik direktör Jose Mourinho'yu rahatlattı.
Djiku ile Çağlar Galatasaray derbisinde forma giydi. İki stoperin dönüşüyle savunmada yaşanan sıkıntı da sona erdi.
Brezilyalı stoper Diego Carlos'un da tedavisi olumlu yönde ilerliyor. Carlos'un, Fenerbahçe'nin BAY geçeceği 27. haftanın ardından 16 Mart tarihinde oynanacak Samsunspor maçında kadroya döneceği öğrenildi.
AMRABAT YERİNE DÖNÜYOR
19 yaşındaki genç stoper Yusuf Akçiçek de gösterdiği performansla artık ana rotasyonda düşünülüyor.
Savunmada yaşanan sakatlıklarda stoperde görev yapan Amrabat, Djiku ve Çağlar'ın dönüşüyle yeniden orta sahaya dönecek. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak olan İsmail Yüksek saha çalışmalarına başladı.
İsmail'in Avrupa Ligi'nde 6 Mart Perşembe günkü Rangers maçında takıma dönmesi bekleniyor.
Djiku ile Çağlar Galatasaray derbisinde forma giydi. İki stoperin dönüşüyle savunmada yaşanan sıkıntı da sona erdi.
Brezilyalı stoper Diego Carlos'un da tedavisi olumlu yönde ilerliyor. Carlos'un, Fenerbahçe'nin BAY geçeceği 27. haftanın ardından 16 Mart tarihinde oynanacak Samsunspor maçında kadroya döneceği öğrenildi.
AMRABAT YERİNE DÖNÜYOR
19 yaşındaki genç stoper Yusuf Akçiçek de gösterdiği performansla artık ana rotasyonda düşünülüyor.
Savunmada yaşanan sakatlıklarda stoperde görev yapan Amrabat, Djiku ve Çağlar'ın dönüşüyle yeniden orta sahaya dönecek. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak olan İsmail Yüksek saha çalışmalarına başladı.
İsmail'in Avrupa Ligi'nde 6 Mart Perşembe günkü Rangers maçında takıma dönmesi bekleniyor.
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