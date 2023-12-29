Devre arası içinçalışmalarını sürdüren'de, stoper oyuncusuile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.Fenerbahçe'ye Adana Demirspor'dan transfer olan Samet Akaydin, bu sezon beklentilerin çok altında kaldı. İlk 11'deki yerini de kaybeden milli futbolcu, ayrılık kararı aldı.Ertan Süzgün'ün haberine göre; Samet Akaydin, Avrupa Şampiyonası öncesi düzenli forma giyme isteği sebebiyle29 yaşındaki savunmacının temsilcisi, Fenerbahçe ile bir görüşme gerçekleştirecek.Fenerbahçe de şampiyona nedeniyle oyuncun kiralık olarak ayrılığına sıcak bakıyor.Samet Akaydin Fenerbahçe formasıyla toplam 34 resmi maçta görev aldı.