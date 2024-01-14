Fenerbahçe'de sakatlık ve Leonardo Bonucci kararı!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Leonardo Bonucci, Gaziantep FK deplasmanında sakatlık sonrası ilk heyecanını yaşadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de sakatlık ve Leonardo Bonucci kararı!
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14 Ocak 2024 19:42
Son güncelleme 14 Ocak 2024 20:07
Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada sarı-lacivertlilerde sakatlık yaşandı.

Karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanan Serdar Aziz, Gaziantep FK deplasmanında oyuna devam edemedi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Leonardo Bonucci, mücadelenin 38. dakikasında Serdar Aziz'in yerine oyuna dahil oldu.

Bu değişikliğin ardından Leonardo Bonucci, sarı-lacivertli formayla ilk kez bir maça çıkmış oldu.





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