Fenerbahçe'de Saint-Maximin yine beğeni kazandı

Fenerbahçe'de yeni transfer Allan Saint-Maximin sevinci yaşanıyor.
Geldiği günden bu yana oynadığı oyunla beğeni kazanan Saint-Maximin, Rizespor karşısında da büyük beğeni topladı.
Transferini Jose Mourinho'nun ısrarla istediği Allan Saint-Maximin, Rizespor karşısında çok etkili bir performans sergiledi.
Yine sol kanatta görev yapan ve 70 dakika sahada kalan Saint-Maximin, Fred'in ikinci golünde asisti yaptı.
Geldiği günden bu yana oynadığı oyunla beğeni kazanan Saint-Maximin, Rizespor karşısında da büyük beğeni topladı.
Transferini Jose Mourinho'nun ısrarla istediği Allan Saint-Maximin, Rizespor karşısında çok etkili bir performans sergiledi.
Yine sol kanatta görev yapan ve 70 dakika sahada kalan Saint-Maximin, Fred'in ikinci golünde asisti yaptı.