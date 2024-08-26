Fenerbahçe'de Saint-Maximin yine beğeni kazandı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Allan Saint-Maximin, Çaykur Rizespor karşısında oynadığı oyunla yine beğeni topladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Saint-Maximin yine beğeni kazandı
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26 Ağustos 2024 10:54
Fenerbahçe'de yeni transfer Allan Saint-Maximin sevinci yaşanıyor.

Geldiği günden bu yana oynadığı oyunla beğeni kazanan Saint-Maximin, Rizespor karşısında da büyük beğeni topladı.

Transferini Jose Mourinho'nun ısrarla istediği Allan Saint-Maximin, Rizespor karşısında çok etkili bir performans sergiledi.

Yine sol kanatta görev yapan ve 70 dakika sahada kalan Saint-Maximin, Fred'in ikinci golünde asisti yaptı. 

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