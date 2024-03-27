Fenerbahçe'de Oosterwolde'ye 10 milyon euroluk teklif!

Fenerbahçe'nin yıldızı Jayden Oosterwolde ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı. Son olarak Oosterwolde için Fransız devi Marsilya'nın yakından ilgilendiği öğrenildi. Marsilya'nın Oosterwolde için 10 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Oosterwolde'ye 10 milyon euroluk teklif!
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27 Mart 2024 09:53
Son güncelleme 27 Mart 2024 09:54
Fenerbahçe'de önemli transfer gelişmeleri yaşanıyor. Avrupa kulüpleri, Jayden Oosterwolde'nin peşine düştü.

MARSILYA'DAN OOSTERWOLDE'YE KANCA

Marsilya, Fenerbahçe'nin Hollandalısı Jayden Oosterwolde'ye kancayı taktı. Fransız ekibi, hem bek hem de stoper olarak görev yapabilen yıldız oyuncuyu istiyor.

10 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDI

Marsilya'nın yıldız isim için 10 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtildi. Ancak Fenerbahçe, Oosterwolde için alt limiti 15 milyon euro olarak belirledi.

PARMA'DAN 6 MİLYON EURO'YA GELDİ

Sarı lacivertliler, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Jayden Oosterwolde'yi kadrosuna katmıştı. Yönetim, yıldız isim için Parma'ya 6 milyon euro ödedi. 

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