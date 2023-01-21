Fenerbahçe'de Oosterwolde için takas teklifi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de 1 numaralı gündem maddesi sol bek transferi.Yönetici Selahattin Baki, şu anda önceliklerinin sol bek transferi olduğunu söyleyip, 21 yaş altı yabancı oyuncular için sunulan kontenjanı kullanmayı planladıklarını söylemişti. Jorge Jesus da savunmanın soluna takviye istediğini net bir şekilde dile getirdi. 1 numaralı hedef Jayden Oosterwolde.Fenerbahçe, 21 yaşındaki yıldızı, o da Fenerbahçe'yi çok istiyor. Ancak Parma kolay ikna olacak gibi görünmüyor. Sarı-Lacivertliler, İtalyan ekibine son olarak 5.5 milyon Euro bonservisin yanı sıra sonraki satıştan yüze 20 pay teklif etmişti. Renktaş kulüpten henüz yanıt gelmezken, yönetim farklı bir seçeneği daha masaya koymayı planlıyor. Parma'yı ikna etmek için takas formülü önerilecek.Fenerbahçe'nin teklife eklemeyi planladığı oyuncuların Mauricio Lemos ve Bruma olduğu öğrenildi. Eğer Parma isterse, iki oyuncu birden takasta kullanılabilir. Ancak İtalyan ekibinin söz konusu takas olursa farklı bir ismi hedefleme ihtimali yüksek: Miha Zajc. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2 sene Empoli'de, 1 sezon da kiralık olarak Genoa'da olmak üzere 3 yıl İtalya'da oynamıştı. Parma'nın, bu ülkede önemli bir pazarı olan Zajc'ı Fenerbahçe'den isteme ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi. Sloven futbolcunun Sarı- Lacivertliler ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Yönetim bu teklife sıcak bakabilir ancak Zajc'ın ne yanıt vereceği belirsiz.