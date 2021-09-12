Fenerbahçe'de olay iddia: Ali Koç, İrfan Can ve Mert Hakan ayrılığına engel oldu

İrfan Can Kahveci ile Mert Hakan Yandaş Pereira'ya "Oynatmayacaksan gidelim" dediler. Pereira yönetime "Mert Hakan gidebilir" raporu verdi. Başkan Ali Koç araya girince olay tatlıya bağlandı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de olay iddia: Ali Koç, İrfan Can ve Mert Hakan ayrılığına engel oldu
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12 Eylül 2021 10:07
İrfan Can
İrfan Can
Fenerbahçe
Transfer sezonunun son 10 gününü gerek transferler gerekse de takımdan ayrılan oyuncular nedeniyle bir hayli hareketli geçiren Fenerbahçe'de ciddi bir krizin hasarsız atlatıldığı öğrenildi.

PEREİRA İLE AÇIK KONUŞTULAR

İrfan Can Kahveci ile Mert Hakan Yandaş, teknik direktör Pereira'nın yanına giderek "Hocam bizi oynatmayı düşünmüyorsan başka bir takıma gidelim" dediler.

BAŞKAN KOÇ DEVREYE GİRDİ

Pereira, yönetime "Mert Hakan ayrılabilir" raporu verdi. Devreye giren Başkan Koç, "Biz Mert'i G.Saray'ın elinden aldık. Takımda kalsın" dedi. Koç, İrfan için ise ayrılık defterini açmadan kapattı. 

 
 


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