Fenerbahçe'de olay iddia: Ali Koç, İrfan Can ve Mert Hakan ayrılığına engel oldu

Transfer sezonunun son 10 gününü gerek transferler gerekse de takımdan ayrılan oyuncular nedeniyle bir hayli hareketli geçiren Fenerbahçe'de ciddi bir krizin hasarsız atlatıldığı öğrenildi.İrfan Can Kahveci ile Mert Hakan Yandaş, teknik direktör Pereira'nın yanına giderekdediler.Pereira, yönetime "Mert Hakan ayrılabilir" raporu verdi. Devreye giren Başkan Koç,dedi. Koç, İrfan için ise ayrılık defterini açmadan kapattı.