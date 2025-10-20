Fenerbahçe'de Nene, kanatları etkili kullandı!

Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki Malili kanat oyuncusu Dorgeles Nene, Fatih Karagümrük karşısında etkileyici performansla adından söz ettirdi.
Genç oyuncu, bu sezon Süper Lig'de 4 karşılaşmada 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
PENALTI KAZANDIRDI
Dorgeles Nene, dün akşam Kadıköy'de maçın kırılma anlarından birinde penaltı kazandırdı. Bu penaltı sayesinde skor 1-0'a geldi ve Nene galibiyette kilit rol oynadı.
