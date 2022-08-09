Fenerbahçe'de Miha Zajc tepkisi!

Fenerbahçe'nin sahasında Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldığı maça Miha Zajc'ın oyunu damga vurdu. Oyuna sonradan dahil olan Miha Zajc, adeta karşılaşmanın akıbetini belirledi.



FENERBAHÇELİLERİN MİHA ZAJC İSYANI



Fenerbahçe yeni sezona şok bir kayıpla başladı! Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'nin oyunu beğenilmedi. Kadro tercihleriyle eleştirilen Jorge Jesus'a bu maç özelinde ise Miha Zajc üzerinden yüklenildi.



SOSYAL MEDYADA AYAKLANDILAR



Karşılaşmanın 64. dakikasında oyuna giren Miha Zajc, gösterdiği performansla büyük beğeni aldı. Fenerbahçe'nin maçın son dakikalarında bulduğu 3. golde büyük payı olan Miha Zajc'la ilgili taraftarlar ve futbol otoriteleri sosyal medyada yüzlerce paylaşım yaptı.



"MİHA ZAJC MUTLAKA İLK 11 BAŞLAMALI"



Miha Zajc'ın mutlaka ilk 11'de olması gerektiğini vurgulayan Fenerbahçeliler, adı sık sık transfer dedikodularına karışan oyuncularıyla yeni sözleşme imzalanması gerektiğini de söyledi.





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