Fenerbahçe'de Miha Zajc tepkisi!

Miha Zajc'ın Fenerbahçe-Ümraniyespor maçındaki performansı geceye damga vurdu. Sonradan girdiği maçın adeta kaderini değiştiren oyuncu, Fenerbahçe'nin sahadan 1 puanla ayrılmasında büyük rol oynadı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'de Miha Zajc tepkisi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ağustos 2022 13:47
Fenerbahçe'nin sahasında Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldığı maça Miha Zajc'ın oyunu damga vurdu. Oyuna sonradan dahil olan Miha Zajc, adeta karşılaşmanın akıbetini belirledi.

FENERBAHÇELİLERİN MİHA ZAJC İSYANI

Fenerbahçe yeni sezona şok bir kayıpla başladı! Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'nin oyunu beğenilmedi. Kadro tercihleriyle eleştirilen Jorge Jesus'a bu maç özelinde ise Miha Zajc üzerinden yüklenildi.

SOSYAL MEDYADA AYAKLANDILAR

Karşılaşmanın 64. dakikasında oyuna giren Miha Zajc, gösterdiği performansla büyük beğeni aldı. Fenerbahçe'nin maçın son dakikalarında bulduğu 3. golde büyük payı olan Miha Zajc'la ilgili taraftarlar ve futbol otoriteleri sosyal medyada yüzlerce paylaşım yaptı.

"MİHA ZAJC MUTLAKA İLK 11 BAŞLAMALI"

Miha Zajc'ın mutlaka ilk 11'de olması gerektiğini vurgulayan Fenerbahçeliler, adı sık sık transfer dedikodularına karışan oyuncularıyla yeni sözleşme imzalanması gerektiğini de söyledi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ