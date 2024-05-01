Fenerbahçe'de Miha Zajc'a çifte talip!

Fenerbahçe'nin Sloven orta sahası Miha Zajc'a çifte talip çıktı. Hull City ve Maribor'un 29 yaşındaki orta sahayı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Miha Zajc'a çifte talip!
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01 Mayıs 2024 09:07
Son güncelleme 01 Mayıs 2024 09:09
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Miha Zajc'ın taliplileri her geçen gün artıyor.

29 yaşındaki Sloven orta saha için Hull City'nin ısrarından vazgeçmediği ifade edildi. Tecrübeli oyuncu sezon başında da İngiliz ekibi tarafından istenmiş ancak Fenerbahçe'de kalmak istediği için bu transfer gerçekleşmemişti.

Hull City ile birlikte ülkesinden Sloven ekibi Maribor'un da kadrosuna katmayı düşündüğü belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Zajc, bu sezon Fenerbahçe'de 20 maçta forma giyerken, rakip fileleri 2 kez havalandırdı. 

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