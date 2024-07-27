Fenerbahçe'de Maximin için flaş karar!

Fenerbahçe'de süratli futbol isteyen teknik direktör Jose Mourinho'nun talebiyle 8 milyon Euro karşılığında kiralanan sol kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin antrenmanda yaşadığı sakatlığı atlatarak takıma katıldı.
TEKNİK HEYETİ MEMNUN ETTİ
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano ile yapılan ilk karşılaşmada tedbiren oynatılmayan yıldız futbolcunun antrenmanlara çıkıp rövanşta görev alabilecek durumda görülmesi teknik heyeti memnun etti.
RÖVANŞ MAÇINDA GÖREV ALACAK
Mourinho'nun Lille karşısındaki oyun kurgusunda görev vermeyi planladığı Maximin'ie, maç eksikliğini giderme adına salı akşamı oynanacak Lugano maçında süre vermesinin yüksek ihtimal olduğu öğrenildi.
TEKNİK HEYETİ MEMNUN ETTİ
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano ile yapılan ilk karşılaşmada tedbiren oynatılmayan yıldız futbolcunun antrenmanlara çıkıp rövanşta görev alabilecek durumda görülmesi teknik heyeti memnun etti.
RÖVANŞ MAÇINDA GÖREV ALACAK
Mourinho'nun Lille karşısındaki oyun kurgusunda görev vermeyi planladığı Maximin'ie, maç eksikliğini giderme adına salı akşamı oynanacak Lugano maçında süre vermesinin yüksek ihtimal olduğu öğrenildi.