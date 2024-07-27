Fenerbahçe'de Maximin için flaş karar!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun Lille karşısındaki oyun kurgusunda görev vermeyi planladığı Maximin'e, maç eksikliğini giderme adına salı akşamı oynanacak Lugano karşılaşmasında süre vermesinin yüksek ihtimal olduğu öğrenildi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Maximin için flaş karar!
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27 Temmuz 2024 13:22
Fenerbahçe'de süratli futbol isteyen teknik direktör Jose Mourinho'nun talebiyle 8 milyon Euro karşılığında kiralanan sol kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin antrenmanda yaşadığı sakatlığı atlatarak takıma katıldı.

TEKNİK HEYETİ MEMNUN ETTİ

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano ile yapılan ilk karşılaşmada tedbiren oynatılmayan yıldız futbolcunun antrenmanlara çıkıp rövanşta görev alabilecek durumda görülmesi teknik heyeti memnun etti.

RÖVANŞ MAÇINDA GÖREV ALACAK

Mourinho'nun Lille karşısındaki oyun kurgusunda görev vermeyi planladığı Maximin'ie, maç eksikliğini giderme adına salı akşamı oynanacak Lugano maçında süre vermesinin yüksek ihtimal olduğu öğrenildi. 




 
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