Fenerbahçe'de maç biletleri satışa sunulmadı

2 Nisan Salı Günü kulüp tarihi açısından oldukça önemli bir genel kurul düzenleyecek olan Fenerbahçe Kulübü, "ligden çekilme" ihtimali sebebiyle 3 Nisan Çarşamba günü oynanacak Adana Demirspor maçının biletlerini satışa sunmadı.
ALİ KOÇ, "HABER BEKLEYİN" DEDİ
Öte yandan Fenerbahçe Kulübü, 7 Nisan Pazar günü Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçının biletlerini henüz satışa sunmadı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa maçı için taraftarlarına yaptığı uyarıda genel kurul kararından önce Süper Kupa maçına bilet almamaları yönünde uyarıda bulunmuştu.
2 Nisan Salı günü düzenlenecek Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu'nda Fenerbahçe Yönetim Kurulu'na "takımın ligden çekilmesi" dahil alınacak aksiyonlarda yetki verilip verilmeyeceği oylanacak.
ALİ KOÇ, "HABER BEKLEYİN" DEDİ
Öte yandan Fenerbahçe Kulübü, 7 Nisan Pazar günü Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçının biletlerini henüz satışa sunmadı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa maçı için taraftarlarına yaptığı uyarıda genel kurul kararından önce Süper Kupa maçına bilet almamaları yönünde uyarıda bulunmuştu.
2 Nisan Salı günü düzenlenecek Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu'nda Fenerbahçe Yönetim Kurulu'na "takımın ligden çekilmesi" dahil alınacak aksiyonlarda yetki verilip verilmeyeceği oylanacak.
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