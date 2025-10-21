Fenerbahçe'de Levent Mercan göze girdi

Fatih Karagümrük önünde sürpriz şekilde 11'de forma giyen Levent Mercan şansını iyi kullandı.
Son dönemin tartışılan ismi Archie Brown'un yerine görev yapan gurbetçi futbolcu özellikle hücumda Kerem Aktürkoğlu ile uyumuyla dikkat çekti.
Tedesco'nun önümüzdeki maçlarda Levent'e daha fazla forma vermesi bekleniyor.
