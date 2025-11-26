26 Kasım
Fenerbahçe'de kritik maç öncesi büyük sıkıntı!

Fenerbahçe, Ferencvaros maçı öncesi çok sayıda sakat, cezalı ve liste dışı oyuncu nedeniyle özellikle savunmada ciddi kadro sıkıntıları yaşıyor.

calendar 26 Kasım 2025 10:52
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de kritik maç öncesi büyük sıkıntı!
Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-2 yenerek lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe, 27 Kasım Perşembe günü Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile karşılaşacak.

Bu kritik sınav öncesinde sarı-lacivertlilerde ciddi eksikler bulunuyor. Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Fred sarı kart cezalısı.

Çağlar Söyüncü ile Sebastian Szymanski sakat. Rodrgio Becao, Bartuğ Elmaz, Mert Hakan Yandaş ve Emre Mor ise Avrupa listesinde yok. İrfan Can Kahveci'yle Cenk Tosun da kadro dışı...


Hal böyle olunca Domenico Tedesco, kadroyu oluşturmakta zorlanıyor. Özellikle savunma hattında sıkıntı büyük. Milan Skriniar'ın yanında ya Mert Müldür ya Edson Alvarez ya da genç Yiğit oynayacak.

Tedesco'nun büyük oranda Skriniar-Mert ikilisini stoperde değerlendirmesi bekleniyor.

Çünkü Alvarez stopere geçerse orta alan boş kalacak. Meksikalıyı orta alanda değerlendirmek isteyen Tedesco, partnerini ise Asensio yapacak.

10 numarada Talisca'nın başlaması bekleniyor. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
