Fenerbahçe'de Kostic belirsizliği!

Fenerbahçe, Filip Kostic'in bonservisini almak için Juventus ile yeniden masaya oturmaya hazırlanıyor. Torino ve Frankfurt da Sırp yıldızı yakından takip ediyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Kostic belirsizliği!
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24 Mart 2025 11:59

Fenerbahçe, son haftaların formda ismi Filip Kostic'in bonservisini Juventus'tan almak isterken flaş bir iddia kafaları karıştırdı.

İtalya'dan Torino ve Almanya'dan Frankfurt'un Sırp yıldızı sezon sonu transfer etmek için takip ettiği öne sürüldü.

Öte yandan Juventus'un 6 milyon Euro istediği Kostic için sezon sonunda Fenerbahçe'nin yeniden masaya oturacağı gelen bilgiler arasında. 

Teknik heyetin gözüne giren 32 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe'de ve İstanbul'da çok mutlu olduğu biliniyor. Öte yandan Jose Mourinho'nun da yönetime futbolcusunun takımda kalmasından yana görüş bildirdi.

PERFORMANSI

Bu sezon sarı lacivertli formayla 27 maçta forma giyen Kostic, 2 gol 4 asistlik performans sergiledi.

 

 

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