Fenerbahçe'de Konan anlaşması: 2.5 milyon euro ve bonuslar

Fenerbahçe, 26 yaşındaki Konan'ın kulübü Reims ile de pazarlık masasına oturdu. Görüşmenin olumlu geçtiği bildirildi

Haber; Sabah
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Fenerbahçe'de Konan anlaşması: 2.5 milyon euro ve bonuslar
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27 Ocak 2022 10:20
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Sivas deplasmanı sonrası yaptığı açıklamada eksik bölgelere transfer istemişti. Bu doğrultuda harekete geçen sarı-lacivertli yönetim, Fransız ekibi Reims'in sol beki Ghislain Konan'ın transferinde sona yaklaştı.

26 yaşındaki oyuncuyla anlaşan Fenerbahçe, Reims ile de masaya oturdu.

2.5 MİLYON EURO+BONUSLAR

Sarı-lacivertli yönetim, Konan için Fransız kulübüne 2.5 milyon Euro + bonuslardan oluşan bir teklif sundu. İki kulüp arasındaki görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği ifade edildi.

Fildişili savunmacı bu sezon Reims'de görev aldığı 17 maçta 1 gol, 2 asist kaydetti. Novak dışında orijinal sol beki bulunmayan F.Bahçe'de bu pozisyonda Ferdi Kadıoğlu, Szalai ve Osayi oynadı.

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