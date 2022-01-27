Fenerbahçe'de Konan anlaşması: 2.5 milyon euro ve bonuslar

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Sivas deplasmanı sonrası yaptığı açıklamada eksik bölgelere transfer istemişti. Bu doğrultuda harekete geçen sarı-lacivertli yönetim, Fransız ekibi Reims'in sol beki Ghislain Konan'ın transferinde sona yaklaştı.



26 yaşındaki oyuncuyla anlaşan Fenerbahçe, Reims ile de masaya oturdu.



2.5 MİLYON EURO+BONUSLAR



Sarı-lacivertli yönetim, Konan için Fransız kulübüne 2.5 milyon Euro + bonuslardan oluşan bir teklif sundu. İki kulüp arasındaki görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği ifade edildi.



Fildişili savunmacı bu sezon Reims'de görev aldığı 17 maçta 1 gol, 2 asist kaydetti. Novak dışında orijinal sol beki bulunmayan F.Bahçe'de bu pozisyonda Ferdi Kadıoğlu, Szalai ve Osayi oynadı.





İLGİLİ VİDEO