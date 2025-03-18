Fenerbahçe'de Kaptan aranıyor!

Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Edin Dzeko, 5 maçtır gol hasretine düştü.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Çaykur Rizespor ağlarına 2 gol gönderen 39 yaşındaki futbolcu, sonrasında ise Alanyaspor, Kasımpaşa, Galatasaray, Antalyaspor ve Samsunspor maçlarında sessiz kaldı.
PERFORMANSI
Fenerbahçe formasıyla bu sezon 43 maça çıkan Boşnak yıldız, 19 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
Çaykur Rizespor ağlarına 2 gol gönderen 39 yaşındaki futbolcu, sonrasında ise Alanyaspor, Kasımpaşa, Galatasaray, Antalyaspor ve Samsunspor maçlarında sessiz kaldı.
PERFORMANSI
Fenerbahçe formasıyla bu sezon 43 maça çıkan Boşnak yıldız, 19 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.