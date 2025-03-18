Fenerbahçe'de Kaptan aranıyor!

Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko, 5 maçtır topu ağlara gönderemiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Kaptan aranıyor!
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18 Mart 2025 10:37
Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Edin Dzeko, 5 maçtır gol hasretine düştü.

Çaykur Rizespor ağlarına 2 gol gönderen 39 yaşındaki futbolcu, sonrasında ise Alanyaspor, Kasımpaşa, Galatasaray, Antalyaspor ve Samsunspor maçlarında sessiz kaldı.

PERFORMANSI 

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 43 maça çıkan Boşnak yıldız, 19 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
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