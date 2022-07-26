takımdan ayrılmasının ardındanarkasına güven veren ikinci kaleci transferinin halen yapılamaması taraftarın korkulu rüyası haline dönüştü.Yönetim bu konuyu çözüme kavuşturmak için harekete geçti. Kulübün alt yapısından yetişen vede yeğeni olan Rizesporluöne çıkarken, diğer güçlü adayın yine Karadeniz ekibindenolduğu öğrenildi.Bonservisi elinde olanda listede. Dinamo Kiev maçında Altay'ın yedeği olarak kulübede yine Ertuğrul oturacak. Kaleci transferinin maçın ardından gerçekleşeceği gelen bilgiler arasında.