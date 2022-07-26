Fenerbahçe'de kaleye üç aday

Yedek kaleci arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, listesine 3 yerli isim ekledi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de kaleye üç aday
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26 Temmuz 2022 11:54
Berke Özer'in takımdan ayrılmasının ardından Altay Bayındır'ın arkasına güven veren ikinci kaleci transferinin halen yapılamaması taraftarın korkulu rüyası haline dönüştü.

Yönetim bu konuyu çözüme kavuşturmak için harekete geçti. Kulübün alt yapısından yetişen ve Osman Ertuğrul Çetin'in de yeğeni olan Rizesporlu Tarık Çetin öne çıkarken, diğer güçlü adayın yine Karadeniz ekibinden Gökhan Akkan olduğu öğrenildi.

Bonservisi elinde olan Ferhat Kaplan da listede. Dinamo Kiev maçında Altay'ın yedeği olarak kulübede yine Ertuğrul oturacak. Kaleci transferinin maçın ardından gerçekleşeceği gelen bilgiler arasında.



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