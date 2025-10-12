12 Ekim
San Marino-Güney Kıbrıs
16:00
12 Ekim
İskoçya-Beyaz Rusya
19:00
12 Ekim
Hollanda-Finlandiya
19:00
12 Ekim
Faroe Adaları-Çek Cumhuriyeti
19:00
12 Ekim
Danimarka-Yunanistan
21:45
12 Ekim
Litvanya-Polonya
21:45
12 Ekim
Romanya-Avusturya
21:45
12 Ekim
Hırvatistan-Cebelitarık
21:45
12 Ekim
Zambia-Niger
16:00
12 Ekim
Çad-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
12 Ekim
Burkina Faso-Etiyopya
22:00
12 Ekim
Mısır-Gine Bissau
22:00
12 Ekim
Gana-Komor Adl.
22:00
12 Ekim
Mali-Madagaskar
22:00

Fenerbahçe'de kale alarmı! Tedesco'dan rotasyon planı!

Milli arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler kaleci rotasyonuna çevrildi. Ederson ve İrfan Can Eğribayat'ın sakatlık süreçleri yakından takip edilirken, Tarık Çetin performansıyla öne çıktı.

calendar 12 Ekim 2025 10:37
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de kale alarmı! Tedesco'dan rotasyon planı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Milli arada çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe, 9. haftada evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

KALECİ ROTASYONUNA ODAKLANDI

Sarı-lacivertli ekipte, teknik direktör Domenico Tedesco, sakat oyuncuların durumunu da yakından takip ediyor. İtalyan hoca, özel programlarla kaleci rotasyonuna odaklanmış durumda.



Samsunspor maçında arka adalesinde kanama tespit edilen Ederson'un tedavisinin olumlu ilerlediği öğrenildi.

YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Brezilyalı kaleci, Süper Lig'de 19 Ekim Cumartesi günü oynanacak Karagümrük karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışılıyor.

Ayak parmağında kırık bulunan İrfan Can Eğribayat'ın da bir hafta içinde sarı-lacivertli takıma katılması bekleniyor.

Ancak iki kalecinin de Karagümrük maçında riske edilmemesi ve Avrupa Ligi'ndeki Stuttgart karşılaşmasında kadroda olmaları ön görülüyor.

TARIK ANTRENMANLARDA DA BEĞENİ TOPLADI

Samsun deplasmanında ilk kez Fenerbahçe formasını giyen Tarık Çetin, performansıyla güven verirken antrenmanlardaki çalışkanlığı ile de teknik heyetin beğenisini kazandı.

28 yaşındaki eldivenin Fatih Karagümrük karşısında da görev yapma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.