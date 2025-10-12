Fenerbahçe'de kale alarmı! Tedesco'dan rotasyon planı!

Milli arada çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe, 9. haftada evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.



KALECİ ROTASYONUNA ODAKLANDI



Sarı-lacivertli ekipte, teknik direktör Domenico Tedesco, sakat oyuncuların durumunu da yakından takip ediyor. İtalyan hoca, özel programlarla kaleci rotasyonuna odaklanmış durumda.

Samsunspor maçında arka adalesinde kanama tespit edilen'un tedavisinin olumlu ilerlediği öğrenildi.Brezilyalı kaleci, Süper Lig'de 19 Ekim Cumartesi günü oynanacak Karagümrük karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışılıyor.Ayak parmağında kırık bulunan'ın da bir hafta içinde sarı-lacivertli takıma katılması bekleniyor.Ancak iki kalecinin de Karagümrük maçında riske edilmemesi ve Avrupa Ligi'ndeki Stuttgart karşılaşmasında kadroda olmaları ön görülüyor.Samsun deplasmanında ilk kez Fenerbahçe formasını giyen, performansıyla güven verirken antrenmanlardaki çalışkanlığı ile de teknik heyetin beğenisini kazandı.28 yaşındaki eldivenin Fatih Karagümrük karşısında da görev yapma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.