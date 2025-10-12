Fenerbahçe'de kale alarmı! Tedesco'dan rotasyon planı!

Milli arada çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe, 9. haftada evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
KALECİ ROTASYONUNA ODAKLANDI
Sarı-lacivertli ekipte, teknik direktör Domenico Tedesco, sakat oyuncuların durumunu da yakından takip ediyor. İtalyan hoca, özel programlarla kaleci rotasyonuna odaklanmış durumda.
Samsunspor maçında arka adalesinde kanama tespit edilen Ederson'un tedavisinin olumlu ilerlediği öğrenildi.
YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR
Brezilyalı kaleci, Süper Lig'de 19 Ekim Cumartesi günü oynanacak Karagümrük karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışılıyor.
Ayak parmağında kırık bulunan İrfan Can Eğribayat'ın da bir hafta içinde sarı-lacivertli takıma katılması bekleniyor.
Ancak iki kalecinin de Karagümrük maçında riske edilmemesi ve Avrupa Ligi'ndeki Stuttgart karşılaşmasında kadroda olmaları ön görülüyor.
TARIK ANTRENMANLARDA DA BEĞENİ TOPLADI
Samsun deplasmanında ilk kez Fenerbahçe formasını giyen Tarık Çetin, performansıyla güven verirken antrenmanlardaki çalışkanlığı ile de teknik heyetin beğenisini kazandı.
28 yaşındaki eldivenin Fatih Karagümrük karşısında da görev yapma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.