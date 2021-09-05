Fenerbahçe'de kadro dışılar can sıkıyor

Fenerbahçe'de gitmemekte direnen başta Sinan Gümüş olmak üzere Caner Erkin ve Zanka'nın durumları can sıkıyor.

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Fenerbahçe'de kadro dışılar can sıkıyor
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05 Eylül 2021 14:04
Sinan Gümüş
Sinan Gümüş
Fenerbahçe
Fenerbahçe 'de sezon başında başlayan temizlikte sona gelindi ancak gitmemekte direnen başta Sinan Gümüş olmak üzere Caner Erkin ve Zanka'nın ayak diremesi can sıkıyor.

Sarı-Lacivertli yönetim, "Kendinize transfer dönemi bitmeden bir an önce kulüp bulun" talimatı verdiği bu futbolcular, karşılıklı fesih halinde Fenerbahçe'den aldıkları yıllık maaşların tutarının banka hesaplarına yatırılmasını istiyor. Bu konuda öne çıkan isimlerden Sinan Gümüş, yönetim tarafından süresiz kadro dışı bırakılırken, Zanka ve Caner Erkin'e ise verilen sürenin sonu bekleniyor.


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